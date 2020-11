El frío ya hace de las suyas en toda la ciudad y aunque no podemos evitarlo, siempre tenemos que ver la mejor cara de todas las situaciones, ya que estas temperaturas que nos acompañarán durante estos meses siempre vienen cargadas de tendencias que necesitamos probar con urgencia.

Entre todas las prendas para cubrirse del frío y los zapatos que nos hacen dar nuestros mejores pasos llenas de estilo, se suman los beauty trends para tener un mani de lujo.

Así que prepara los esmaltes, pues seguramente nuestro top 5 te ayudará a elegir el próximo diseño que tu mani. Nota: No nos hacemos responsables si todos te gustan y no sabes cuál elegir.

El color vino

Aunque este tono es una apuesta segura en esta temporada, en ti está la tarea de llevarlo al máximo nivel con tu creatividad. Opta por mezclar colores que logren un contraste en tus uñas para que siempre se vean alegres y divertidas, no dudes en tomar un pincel pequeño para agregar diseños que nadie más tendrá.

Un ejemplo de esto es cuando juntas el color vino con blancos aperlados… lograrás un mani muy cool con los colores más hot de este invierno.



Combina los colores más clásicos

Una de las claves para tener un mani ganador es que siempre veas más allá de tus recursos y puedas lograr un diseño original sin necesidad de usar todo el salón de uñas.

Este diseño lo vas lograr usando pinceles para crear un tablero de líneas muy delgadas que rellenarás con el esmalte, luego aplicarás un esmalte transparente para sellar y que no se pierda tu look.

Recuerda que este diseño es mil veces mejor cuando lo haces arriba de un color como el blanco, el rosa o el rojo.



La nueva francesa

Hasta el mani más clásico se reinventa y esta temporada las uñas francesas son un hit en las manos de las que más saben de moda.

Olvida todo lo que sabes sobre cómo llevar este estilo y dale un nuevo aire con este marco minimalista que dará profundidad a tu mano sin caer en el mal gusto.



Puntas de oro

Si nunca habías pensado en juntar colores que sean totalmente opuestos, te invitamos a que consideres este hecho, pues aunque no lo creas lograrás un match perfecto.

Si bien es un mani de punta francesa, el dorado le da un toque de sofisticación y estilo que no te puedes perder.



Mezcla de texturas

Recuerda que tu mano debe ser un reflejo de tu estilo y si eres de las que no tiene miedo de experimentar con colores y texturas este mancure es ideal para ti.

Con ayuda de un círculo cromático toma nota de los colores que puedes combinar en tu mano, pero ojo, no lo hagas en todos tus dedos, trata de que sea algo balanceado para que no salte a la vista y des una impresión equivocada.