High On Fashion: Del día a la noche

Quedan pocas semanas del año y la agenda y las actividades se van apretando. Útimamente los días pasan más rápido y entre el trabajo y los eventos sociales no me doy abasto. ¿Les pasa lo mismo en estas épocas?

Hablando de esto con mis amigas me di cuenta que si tenemos actividades distintas a lo largo del día es necesario transformar el look de la manera más sencilla sin necesidad de volver a casa para “arreglarnos más”. Fue así como ellas me pidieron compartir mis tips sobre cómo logro llevar un atuendo del día a la noche, sin necesidad de invertir mucho tiempo. Me pareció útil, así que comparto estos trucos con ustedes también:

El maquillaje es básico. Lo más sencillo para elevar el look es recurrir al maquillaje. ¿Cómo? Fácil: primero apliquen una loción refrescante en spray, agua termal y/o agua oxigenada para refrescar la piel y el makeup que hayan aplicado en la mañana. Lleven uno o dos lipsticks en la bolsa de un tono más oscuro ( vino o rojo quemado), porque combina con casi todo y da una sensación más formal y nocturna. Si quieren agregar algo más pueden poner un poco de sombra brillante o metálica como delineador o ahumar un poco el ojo barriendo el delineador que hayan aplicado por la mañana. Lo pueden intensificar también y así logran un smokey deslavado. ¡Muy útil y versátil! Por último, vuelvan a aplicar el spray refrescante o, en su defecto, rocíen un poco de fijador de maquillaje para darle aún más vida.



Cambio de guardia. Aunque siento que recomendar el uso de tacones ya es cosa del pasado, porque ¡hola sneakers!, para la noche hay que levantar la vara y usar unos lindos stilettos que van a elevar la apariencia del cuerpo y el atuendo en general. Pueden traer uno o dos pares en el coche y así llevar los que mejor vayan con lo que traigan puesto ese día. Imaginen que cargan una chamarra de piel, una t-shirt, jeans y tenis en el día y... ¡pum! Cambian el calzado por unos pumps despampanantes. Ya le cambiaron todo el mood, ¿capito? Lo mismo aplica para el bolso: si en el día traen una una bolsa grande, traten de reducir el tamaño hacia la noche y busquen algo más vistoso que sirva para guardar el celular, un lipstick y el tarjetero. ¡No necesitan más!



Estirando la liga. Si la vida no les da para cambio de peinado, añadan un accesorio. Si llevan una colita de caballo o un chongo alto, agréguenle un prendedor o una tiara de perlitas. Algo que le de ese ‘up’ sin que se sienta que van a una boda y se les perdió la ceremonia. Los pasadores con detallitos de pedrería también pueden funcionar.



Bling, Bling. Es hora de sacar los brillos, pero tampoco abusen. Si aplicaron el tip de arriba de usar algo en el pelo, pues igual usen un cuff o anillos más llamativos, pero mantengan el arete y la gargantilla en la bolsa. Si, por el contrario, van a optar por algo más sobrio entonces déjense ir con el collar, la gargantilla y/o el aretón. El chiste es lograr un balance.

