High on Fashion: Cómo no ser azul

Varías veces hemos hablado del “color del año” dictado por Pantone, hemos explorado las posibilidades de vestir de acuerdo a la tendencia de esta institución e incluso de cómo afecta a nuestra vida diaria en varios ámbitos sociales y antropológicos.



En esta ocasión, el color classic blue fue elegido por representar fielmente la atmósfera en la que se encuentra actualmente la situación mundial. Refleja, por un lado, la inestabilidad latente en el mundo pero, por otro lado, también nos habla de tranquilidad, confianza y conexión. El cielo y el mar, la nostalgia, algunas flores y frutos.

A mi parecer, el color azul es un tanto bipolar y aunque debo confesar que en secundaria era mi tono favorito les sugiero en esta ocasión no subirse a la ola y evitar el “clásico azul” en la mayoría de los aspectos de nuestra vida.



¡No me juzguen! Ya saben que me encanta llevar la contraria. Prefiero otros tonos antes que este. Y aunque la semana pasada dimos buenas recomendaciones de cómo llevar el tono del año, esto es algo muy personal. No me gusta, bye! Yo prefiero el azul en los alimentos, como las moras azules, ¡las amo! Con yogur griego y avena orgánica. Un manjar y uno de mis desayunos predilectos. También aplica la mermelada y los hot cakes con moras.



Pero lo que nos concierne más bien es la ropa y el arreglo personal, así que les diría que para el rostro lo incluyeran en delineador de color, y nada más. Las sombras azules jamás me han gustado (ni cuando me gustaba el azul) y por lo que he notado le quedan bien a muy pocas personas. Mejor opten por otra gama, sobre todo ahora que el clima lentamente se va haciendo más cálido. Es decir, en vez de delineador azul, incluyan el tono verde, amarillo y naranja. Estos tienen más vida y propuesta. Son más exóticos, y hoy ser propositivo en el beauty look es mega tendencia.



Si no me van a hacer caso y se van a poner necios con el azul, les dejo llevar algunos accesorios: un pañuelo, unos zapatos, alguna piedrita en los aretes o en un anillo, o en el reloj, ¡y paren! ¡No más! Nada de hacer un total look azulado, que incluya hasta la manicure. No es nada cool.



-

Me parece más propositivo explorar los cientos de colores que existen en el universo (que también tiene azul) y jugar con ellos en vez de irnos con lo básico y predecible que, además, seguramente es lo que todo el mundo va a hacer. Exploren el verde, amarillo, rojo, anaranjado, fucsia, hasta el rosa pastel (que tampoco me gusta, pero lo prefiero antes que el azul).



Así que ya saben: la próxima vez que entren a su tienda de confianza y estén a punto de comprarse una prenda en este tono, tomen una pausa, respiren y despréndanse de ella. Después corran hacia el lado opuesto y exploren los otros dos colores primarios.



Con cariño,

Gina