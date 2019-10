Hailey Baldwin y Justin Bieber protagonizan nueva campaña para Calvin Klein

Los recién casados no dejan de acaparar los tabloides y noticias de todos los medios. Todo inició tras su reciente boda en Monte Palmetto Bluff en Carolina del Sur, donde Hailey lució un jovial y sexy vestido de Vivienne Westwood para la cena de ensayo, de ahí le siguió el estreno del último videoclip de Bieber con el grupo Dan + Shay llamado “10,00 hours”, donde aparece con Baldwin en varios escenarios románticos que sólo nos hacen pensar: “Love is in the air”.



Ahora, la pareja de celebridades, protagonizan juntos grandes campañas como la colección CK50 de la firma americana de lenceria Calvin Klein, donde Justin y Hailey posan relajados, vistiendo atuendos coordinados.



Con motivo de celebrar el 50 aniversario de Calvin Klein, la marca ha lanzado un único y nuevo logo, que ha modo de estampado, decora las nuevas piezas de forma muy especial.

Se trata de una edición limitada cargada de logomanía que incluye piezas únicas como: sudaderas, tops, vestidos, piezas denim, y claro, ropa interior.



Una fuerte campaña que une varias a varias personalidades, celebridades y modelos como Kendall Jenner, A$AP Rocky, Liu Wen, Troye Sivan y muchos más.



La campaña conmemora las últimas cinco décadas de la firma, mostrando el muy particular espíritu libre, rebelde, moderno y sobre todo, atemporal de Calvin Klein.



La colección estará disponible a partir del 14 de octubre.