El verano tiene los días contados y eso es algo que puede ponernos en un mood nostálgico, pues aunque no lo disfrutamos como en años pasados por la emergencia sanitaria, debemos ser positivas y reconocer que conforme pasan los días se han ido relajando un poco las medidas de distanciamiento sin dejar de lado el cuidado de la salud.

Mientras disfrutamos de los pocos días de sol que quedan, podemos ir echando un vistazo a dos cosas: a las tiendas que ofrecen las mejores tendencias para esta temporada y a nuestro armario para revisar las piezas con las que le daremos la bienvenida al otoño.

Entre los básicos que ya conoces como el trench coat, las botas y los cárdigans, tienes que hacer espacio para los vestidos largos, pues esta prenda además de acompañarnos en el verano, es uno de los grandes aciertos para la próxima temporada.

Así que toma nota para que le digas hola a una de las temporadas más cool.

Los puntos a tu favor

Los lunares son una de las tendencias que triunfaron en el verano y que en este otoño son de las más aclamadas. Recuerda que este print enamoró a las integrantes de la realeza y este otoño viene dispuesto a hacer que te veas fabulosa.

Nuestra propuesta es sencilla pero elegante. Un vestido de lunares, un blazer blanco y unas botas son todo lo que necesitas para esta estación con un clima muy loco.



Fotos: Vestido de Zara, Botas de Steve Madden, Aretes de Stradivarius, Clutch de Guess, Blazer de Mango



Las flores no se quieren ir

Nadie dijo que el estampado floral era solo para la primavera y el verano. Así que, debes sacarle el mejor provecho a este print que siempre se verá genial en tus looks. Evita estampados muy playeros y que sean identificables como para los días de sol y trata de usar prints un poco más pequeños

Nuestra recomendación es algo que puedes usar para tus actividades diarias sin la necesidad de perder el estilo



Fotos: Vestido de Pull and Bear, Sneakers de Nike, Bolso de Mango, Denim Jacket de Zara

El blanco

Aunque te digan que es el color del verano, este siempre se verá bien en todas las temporadas, pues es un tono que no puede faltar en tu clóset. Para el otoño te proponemos que lo lleves en vestidos y lo contrastes con tonos fuertes como el café.

Te sugerimos un vestido con mangas abullonadas y que estilice tu figura, unas botas café que siempre son un must del otoño y un cinturón del tono de las botas, que te afine tu figura.



Fotos: Vestido de Stradivarius, Botas de H&M, Cinturón y accesorios de Uterqüe

Vestidos de canalé

Estos vestidos son perfectos para salir a la calle sin necesidad de un gran abrigo, pues su tela calientita te mantendrá muy cómoda mientras impones estilo. Para que te des una idea, estos vestidos son hechos con la misma tela que algunos suéteres para hombre, y es un básico del otoño que siempre debes tener presente.

Apuesta por el negro, ya que es muy combinable y siempre te sacará de un apuro, además le puedes agregar unas cowboy boots para verte muy en tendencia.



Fotos : Vestido de Mango, Gargantilla y reloj de Guess, Bolso de Uterqüe,

Denim

Los vestidos que pensabas dejar guardados por ser otoño pueden ser un gran aliado del estilo en estos días donde el clima empezará a cambiar. Si ya regresaste a tu centro laboral estos pueden ser el aliado perfecto para verte cómoda y muy profesional.

Un vestido de mezclilla y una chamarra de piel siempre serán un look perfecto, además aquí puedes jugar con el largo del vestido y los zapatos. Aleja los sneakers y agrega unos stilettos para que tu look se vea más formal.



Foto: Vestido de Zara, Bolso de Uterque, Zapatos Steve Madden, Biker Jacket de Stradivarius

Bonus

Si pensaste que no tenemos un look para que lleves una gabardina, te decimos que vives en el engaño. No vamos a dejar que andes por ahí sin tu trench coat favorito, no sería muy cool de nuestra parte.

La recomendación es aferrarte a los clásicos, pero darle un toque actual. Agrégale a tu look un toque muy salvaje con este vestido animal print que será ideal para tomar las calles con estilo.



Fotos: Vestido de Zara, Gabardina de Stradivarius, Zapatos de Steve Madden

Recuerda que para poder disfrutar del exterior nuevamente es indispensable el uso de cubrebocas y mantener las medidas de salud que ya existen.

Así que si no quieres pasar otra temporada en casa sin salir… usa cubrebocas y lava tus manos. El otoño tiene los mejores spots y prendas que no te puedes perder.