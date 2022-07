Guía infalible para llevar una minifalda tableada en verano

Los días calurosos no paran y para lucir como una experta en moda las minifaldas tableadas son una prenda infalible que no puede faltar en el armario, lo han declarado iconos de estilo del momento como Dua Lipa y Rosalía.

Si ya no sabes cómo darle un giro a tu look, esta será una manera muy trendy de hacerlo y no fallar en el intento.

Las minifaldas con tablas forman parte de la lista de los favoritos para llevar en verano, pues estas pueden transformar cualquier atuendo y elevarlo para que seas la mejor vestida y arrases en el street style más top del 2022.



Foto: Urbanic

Guía infalible para combinar una falda tableada

Las prendas crochet son tu mejor aliado

Para complementar una minifalda tableada, una de las opciones que encabezan la lista son los chalecos y suéteres de punto, pues al combinar estas dos prendas estarás armando el dúo perfecto que se robará todas las miradas a tu paso. Elige tejidos ligeros.



Foto: Instagram @rosalia.vt



Tenis blancos para un must relajado

Como el calzado es pieza clave para sellar con broche de oro un atuendo ganador, esta prenda la puedes combinar con un modelo básico como unos tenis blancos, así que si no tienes unos es momento de invertir en ellos en tu próxima salida de shopping, pues estos son atemporales y le podrás sacar el máximo provecho.

Además, si lo que buscas es un outfit relajado pero glamuroso, llevar unos tenis blancos son el must ideal.



Foto: Pinterest



Combina con sudaderas oversize

Sabemos que la tendencia oversize no ha abandonado el street style más prometedor de la temporada, por lo que llevar una falda tableada con una sudadera XL será una excelente opción a la hora de crear un look de impacto, siendo una manera fácil, efectiva y rápida de lucir un atuendo relajado pero a la moda.



Foto: Pinterest



Botas altas más minifalda

Una de las declaraciones más imponentes sobre esta prenda la hizo Dua Lipa, pues en uno de sus posts más recientes, la cantante nos confirmó que llevar unas botas largas pueden ser el complemento ideal para crear la armonía perfecta entre ambas prendas.



Foto: Instagram @dualipa



Camisa blanca: te dará un toque colegial

No es un secreto que imitar los looks más icónicos de "Clueless" es una tendencia que nos encanta y que está más viva que nunca, por lo que armar un atuendo con tintes colegiales te dará un must fresco y jovial que te hará lucir como la chica más popular.



Foto: Pinterest

