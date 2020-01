Este domingo, se celebraron los Grammys 2020 en Los Ángeles y como cada año hubo quien dio de qué hablar en cuanto a looks se refiere. Ya sea por lo bien que lucieron o por lo mal que lo hicieron, nosotras te traemos la lista de quiénes no se vieron tan bien como nos gustaría.

Descubre y dinos qué opinas.

Joy Villa

Aunque nos resulte completamente desconocida y no sepamos a ciencia cierta qué es lo que hace, Joy Villa lo logró de nuevo y atrajo las miradas por lo atroz de su vestido y de su mensaje. Se trataba de un vestido corte sirena de vinil rojo parchado con letras y figuras de fieltro con la leyenda “trump 2020”.

Lana del Rey

Pareciera que Lana del Rey se dio una vuelta por la calle 20 de noviembre en la CDMX y compró el vestido llamado “mama de la novia”, no es que no apreciemos un modelito vintage con lentejuelas y flecos de canutillo pero en esta ocasión simplemente no hubo armonía entre el vestido y ella. Aunque, según declaraciones de la cantante, el vestido sí lo compro en un centro comercial.

Billie Eilish

No podemos imaginar a una mejor mancuerna como la de Billie Eilish y Gucci, por eso la vimos enfundada de pies a cabeza en un traje oversize repleto de monogramas Gucci en color verde + cabello verde + uñas verdes + zapatos verdes…en pocas palabras, una pesadilla en verde.





Billy Porter

¿Es una lámpara?.. ¡No!, ¿Es una persiana?.. ¡No! es Billy Porter reclamando su puesto en “los peor vestidos”, apreciamos su voluntad de cancelar los estereotipos y redefinir la moda masculina pero, en esta ocasión, había demasiadas cosas sucediendo en un solo atuendo.

Megan Pormer

Los mensajes políticos en los Grammys han estado de moda de un tiempo a la fecha, Megan Pormer no entrego el de este año; “No war Iran”, escrito en letras negras sobre una barata tela de lentejuela roja. Dicen que la intención es lo que cuenta pero en esta ocasión esa bella intención no la salvó de ser un de las peor vestidas.

Lil Nas X

El estilo cowboy estuvo muy presente en los Grammys de este año y el rapero Lil Nas X no se quiso quedar atrás, luciendo un Versace color peptobismol con cientos de aplicaciones doradas y hombreras pronunciadas en el que lucía incómodo y no resultó del todo favorecedor.

Ricky Rebel

Ricky Rebel arribó a la premiación debajo de un enorme paraguas forrado de encaje y un traje color rojo que dejaba al descubierto su trasero, en el que se leía la frase “impeach this” (impugna esto) haciendo referencia al juicio por el que atraviesa el presidente Trump.

