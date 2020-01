Ariana Grande fue una de las mejor vestidas de la alfombra roja de los Grammys 2020 con su fabuloso vestido gris hecho de tul del diseñador Giambattista Valli, el cual la colocó como toda una reina del espectáculo y claro de la música.

La nominada a los Grammy fue también presa de los comentarios de sus fanáticos mexicanos, los cuales no dudaron en burlarse de su vestido gris, catalogándolo como un vestido de quinceañera. El look de alfombra roja fue complementado con unos guantes satinados y una silueta oversize, la cual dejó impactados a todos los asistentes al medio.



You guys I have so many things to say about this, I can’t pick just one... @arianagrande #ERedCarpet #GRAMMYs #LiveFromE pic.twitter.com/LtsfHlTMCM

— E! Entertainment (@eentertainment) January 26, 2020