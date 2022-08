Este fin de semana, Gloria Trevi se presentará en Puerto Rico con los shows de “Isla Divina World Tour”, recordemos que la cantante lleva todo el 2022 con esta gira y simultáneamente con la de “Valientes”.

La artista se dio un tiempo para estar en la playa y nos impactó a todos, pues subió unas fotos donde luce incríble en bikini, a sus 54 años.

Antes de dar inicio a sus conciertos, se presentó ayer por la noche en la gala final del certamen de belleza Miss Universo Puerto Rico, donde hizo cantar a todos con sus grandes éxitos y las chicas del certamen bailaron en el escenario con ella cuando cantó “Todos me miran”.

Después de su paso por este país, comentó en una conferencia de prensa que le esperan presentaciones en más de 40 ciudades de Estados Unidos. Durante dicha conferencia, también se expresó de esta forma de la gente de Puerto Rico: “Hay nostalgia. Me encanta mucho la vibra y energía de la gente de Puerto Rico. Muchas canciones e historias que se han contado aquí. He trabajado con mucha gente de la isla y sé que es un lugar que me va a dar la bendición”.

En su álbum “Isla Divina” se pueden encontrar colaboraciones con artistas como Guaynaa y Mónica Naranjo, con quien ha compartido escenario en la gira “Valientes”.

Leer tambien: Adamari López enciende Instagram con bikini cut out negro



Gloria Trevi, divina en bikini

Gloria Trevi también compartió a través de su cuenta de Instagram, con sus casi 5 millones de seguidores, unas fotos en bikini que se tomó en las playas de Puerto Rico, donde luce el cuerpo increíble y bien trabajado.

Podemos notar que la cantante sigue las tendencias, ya que el color de la parte superior de su bikini, al igual que su pareo y aretes, es el famoso hot pink, que todas las celebridades están llevando a propósito del auge de la tendencia Barbiecore y que combinó a la perfección con una braga anaranjada.



Foto: Instagram @gloriatravi

Otra tendencia que lleva, y aporta un toque glam, es la textura con brillo tenue.

Lleva ojos delineados con sombras anaranjadas para combinar con su bikini, además de cejas muy bien definidas, y un tono rosa más natural para sus labios.



Foto: Instagram @gloriatrevi

Después de los 50 podemos seguir usando colores vibrantes que aportan jovialidad a nuestra imagen, tanto en outfits del día a día como en nuestros looks playeros.

Leer tabién: Dua Lipa hipnotiza a sus fans con sensual body que estiliza sus piernas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters