El cut out se ha convertido en una de las tendencias predilectas de las famosas durante esta temporada y aunque hemos visto looks de impacto que elevan el estilo en todo su esplendor, alguien que continuamente ha estado en el radar por sus impresionantes outfits con prendas cut out es Galilea Montijo.

La guapa conductora ha destacado por mucho utilizando vestidos y tops con esta tendencia que deja ver sutilmente partes del cuerpo que los escotes convencionales pasan de largo. Además, añade un toque de creatividad en cada look cut out que muestra a través de su cuenta de Instagram con más de 10 millones de seguidores.

Gracias a su estilo único y multifacético, Galilea presenta una gama de colores que va desde los más vibrantes hasta el clásico negro para brindar un toque de elegancia a la sensualidad que emana esta tendencia.



Galilea Montijo y sus looks cut out



Vestido negro

Un vestido negro es un básico en cualquier armario y un detalle como el cut out es ideal para agregar un factor sorpresa. Galilea lució su abdomen de impacto con este modelo clásico que combina majestuosamente con unas sandalias de charol con una cadena. Su melena ondulada estilo sirena complementa todo el look.



Foto: Instagram @galileamontijo



Con el brillo de las lentejuelas

Galilea lució un minivestido azul con lentejuelas con aberturas en ambos lados de la cintura. La prenda estiliza la figura y da la ilusión óptica de tener una cintura diminuta. Unos tacones plateados y brillantes siguen la sintonía del brillo que es el protagonista de este outfit.



Foto: Instagram @galileamontijo



Top y jeans

Un favorito que fácilmente se puede replicar es estelarizado por un top de tiras que se puede acomodar de muchas maneras. El resultado siempre será mostrar las aberturas en los lugares ideales, además lleva un par de jeans a la cintura con unas cadenas que elevan a la perfección todo su look. Para cerrar con broche de oro, Galilea opta por un peinado alto y unos labios rojos para destacar a lo grande.



Foto: Instagram @galileamontijo



En estampados

El verde con blanco de este elegante top muestra ligeramente el abdomen de la conductora que, con el estampado geométrico, le hace ver una silueta de reloj de arena. Lo combina con un pantalón efecto piel a tono y unos tacones que siguen a la perfección el juego de color.



Foto: Instagram @galileamontijo



Más brillo

Otro vestido de impacto fue el que lució en el evento de una reconocida revista, en donde el brillo se hizo presente para delinear de manera geométrica toda la curvilínea figura de Galilea, con un sutil cut out alrededor de la cintura, acompañado por unas medias y un par de botas de cuero en color negro con plataforma.



Foto: Instagram @galileamontijo

