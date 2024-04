Galilea Montijo comparte sus mejores looks en sus redes sociales constantemente. Suele subir atuendos femeninos y sensuales. Recientemente, "Gali", como la apodan sus seguidores, causó revuelo entre los internautas por su último look: un vestido con body semitransparente, con el que se puede apreciar su abdomen. Si quieres conocer más detalles de su look, aquí te contamos todos los detalles.

El look de Galilea con transparencias

Esta semana, se vivió la presentación de la nueva colección de diamantes de la firma Pandora en el Museo Soumaya. Asistieron varias celebridades, entre ellas, Galilea Montijo y su pareja Isaac Moreno. La presentadora forma parte del Pandora Squad 2024. La campaña que impulsó la marca de joyería danesa se basa en el eslogan: “Diamonds for everyone” y busca que estas piedras preciosas pueden ser accesibles para todos.

Foto: Instagram @galileamontijo y @ipmoreno

Mediante su cuenta de Instagram, Gali subió algunas fotografías en el evento. Lució un vestido negro, sofisticado y sensual. El vestido con body semitransparente era ceñido al cuerpo y la hizo lucir más estilizada. Tenía mangas largas transparentes, cuello alto y le cubría hasta los tobillos.

Uno de los detalles que lo hicieron único, fue su pequeño detalle cut out en la cadera. El otro elemento que destacó, indudablemente, es el body semitransparente que aportó un aire sexy e irreverente al diseño.

Foto: Instagram @galileamontijo

Montijo llevó su cabello lacio y suelto. En cuanto a su beauty look, apostó por un maquillaje natural con labios voluminosos con mucho gloss. Mantuvo los accesorios al mínimo. Solo incluyo algunos aretes y anillos de la marca Pandora. Su manicura blanca tampoco pasó desapercibida, ya que creó un contraste llamativo con el resto de su outfit.

¿Cómo lucir un vestido transparente?

Si al igual que Galilea Montijo quieres unirte a la moda de las transparencias, un calzado ideal para combinar con este tipo de vestidos son los tacones, las bailarinas o los botines.

Recuerda que de lo que uses debajo de la transparencia depende el éxito de este look. El color negro pude ayudarte a sentir más segura. Shein y Bershka tiene modelos similares al vestido de la conductora mexicana.

Foto: Shein y Bershka

En la parte superior puedes utilizar un top como el de Galilea y en la parte inferior unos culottes de tiro alto para finalizar el outfit. También es recomendable que las prendas que uses abajo sean del mismo color de la transparencia, ya que esto dará uniformidad al atuendo.

Ahora que ya conoces este vestido de Galilea Montijo, ¿te gustaría usar uno similar?

