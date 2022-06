Galilea Montijo, una de las conductoras de televisión más queridas de México, se encuentra de manteles largos desde hace unos días, ya que no ha dudado en festejar por todo lo alto su cumpleaños 49, rodeada de sus compañeros de trabajo y sus amigos más cercanos, momentos que ha compartido en todo momento con sus fans.

A pesar de que la presentadora cumple años el 5 de junio, las celebraciones por este motivo empezaron unos días antes, pues todo el equipo del programa Hoy no reparó en detalles y festejaron a la conductora como se lo merece.

Para su primer festejo, Gali decidió llevar un minivestido ajustado multicolor, confirmando que esta prenda es una apuesta ganadora esta temporada, para combinarlo optó por llevar unas sandalias y accesorios brillantes, un outfit que compartió con sus 9 millones de seguidores en Instagram, para, posteriormente, robarse hasta los suspiros al presumir su figura de impacto en bikini.



Foto: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo luce más sexy que nunca a sus 49 años

A sus 49 años, la originaria de Guadalajara posee una de las siluetas más envidiables del espectáculo y lo confirmó con su último post en Instagram, en el cual se le ve en la playa posando con un bikini lila, uno de los colores que ya se postula para ser nuestro mejor aliado en verano. El top tipo bandeau y con frunces es ideal para mujeres con busto pequeño y mediano, un modelo muy sensual que va a reinar esta temporada. Puedes elegir uno similar con tirantes cuando no te sientes segura con los strapless.

No es un secreto que Galilea Montijo es una amante empedernida de la moda y las marcas de lujo, por lo que los accesorios no pudieron faltar en su look playero como complementos perfectos, así que llevó unos lentes de sol cuadrados firmados por Christian Dior y una visera transparente en color amarillo. Como lección de estilo, vemos que en este verano podemos mezclar tonos pastel con colores vibrantes y nos encanta el resultado.



Foto: Instagram @galileamontijo

La playa es un excelente destino para pasar los días calurosos y al parecer Galilea Montijo lo sabe, por lo que no dudó en mudar el festejo a Acapulco, en donde encendió las redes al posar con looks playeros que enamoraron de inmediato a las fashionistas de corazón.

