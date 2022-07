Florence Pugh, una de las actrices jóvenes más prometedoras de la pantalla grande, se ha convertido en todo un fashion icon que impone tendencias y da de qué hablar con sus atuendos, y al asistir al desfile de Valentino en la semana de Alta Costura no sería la excepción.

La nominada al Oscar decidió olvidarse del pudor y mostrar su cuerpo con seguridad y orgullo, mientras lucía un vestido transparente que dejó entrever sus senos, para asistir al desfile de Alta Costura de la Maison Valentino en Roma, con un diseño de la firma que forma parte de la colección otoño-invierno 2022.



Foto: Instagram @florencepugh

La colección de Valentino, diseñada por Pierpaolo Piccioli, marcó tendencia y revolucionó por la presencia del color rosa intenso que ya nos adelantó en su entrega para primavera.

Florence Pugh se roba los reflectores al lucir un vestido transparente que dejó al descubierto sus senos

La intérprete de Amy March en “Mujercitas” optó por llevar un vestido largo con capas de tul, con un escote pronunciado en la espalda y transparencias en la zona del pecho, lo que dejó expuestos sus senos, un acto por el cual, posteriormente, la actriz fue causa de múltiples críticas.



Foto: Instagram @florencepugh

Un espectacular atuendo que combinó con las icónicas plataformas de la firma del mismo color y un bolso de mano de cristal, así como un peinado delicado que fue el must perfecto.

“Cuando me puse ese increíble vestido Valentino sabía que no había manera de que no hubiera comentarios sobre él. Ya sean negativos o positivos”, fue con lo que la actriz dio inicio a la respuesta que le dio a todo aquel que criticó su atuendo de manera ofensiva, quienes se refirieron a que dejaba ver sus pechos y algunos se enfocaron en que estos eran planos. En un post de Instagram la actriz menciona que ha sido interesante ver cómo los hombres pueden llegar a destruir el cuerpo de una mujer con sus comentarios y que, a pesar de eso, está feliz con su cuerpo.



Foto: Instagram @florencepugh

Por último, Florence Pugh termina su respuesta ante las malas críticas que ha recibido con un mensaje de amor y respeto: “Crece. Respeta a la gente. Respeta los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. La vida se volverá mucho más fácil, lo prometo”, a lo que el director creativo de Valentino comentó: "Respect" (respeto) y un emoji de corazón. No sin un tono de ironía, señaló que dejaba la última imagen del carrusel para quienes se sienten más cómodos con esa "pulgada de piel más oscura" cubierta.



Foto: Instagram @florencepugh

