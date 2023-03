Ex de Eduin Caz presume su baby bump con enterizo de lycra

Con un impactante look, Daisy Anahy presumió en redes sociales su baby bump desde el otro lado del mundo.

Tras los supuestos rumores de separación entre ella y su esposo Edwin Caz, vocalista de Grupo Firme, ella no se detiene y decidió disfrutar de una aventura por Europa.

Tras darse a conocer una conversación entre Edwin Caz y una mujer misteriosa, el internet comenzó a especular por una supuesta separación entre el cantante de Grupo Firme y Anahy. Pero al parecer ella no querer prestar atención a todo ese ruido mediático pues apareció con un nuevo look disfrutando en Roma.



Imagen: Instagram @anahydpg

Daisy Anahy cierra ciclos con un nuevo look

Con una increíble serie de fotografías Daisy Anahy les mostró a sus seguidores todo un nuevo look que sin lugar a dudas le ha favorecido mucho.

Presumiendo un nuevo corte y color de cabello, sus seguidores le han mostrado todo el apoyo, pues su última publicación cuenta con más de 465 mil me gusta y se ha convertido en todo un hit.

Pero su increíble cambio no terminó ahí, pues la ¿ex esposa de Edwin Caz?, lució su impactante figura de embarazada con una prenda muy chic de la diseñadora francesa Marine Serre, su clásico Catsuit All Over Moon, una pieza que dejó ver su baby bump.



Imagen: Instagram @anahydpg

Con un precio que ronda los $9,400 pesos mexicanos, este icónico estampado que ha dado la vuelta al mundo, ahora parece ser el aliado perfecto para mostrar un nuevo estilo en Roma, pues Anahy no teme mostrar su radiante figura de embarazada en sus vacaciones por Italia, subiendo a su Instagram un video corto donde se muestra feliz caminando con este increíble conjunto.

Daisy Anahy decidió combinar su Catsuit All Over Moon con un abrigo color negro que hizo juego con sus icónicas botas Prada, las cuales tienen un costo de $41,100 pesos mexicanos.



Imagen: Instagram @anahydpg

Las medias lunas que recorren Europa y el mundo

Este clásico estampado de medias lunas se ha convertido en toda una revolución en la moda.

Se trata de un diseño especial de Marine Serre, ganadora del premio LVMH -Louis Vuitton Moët Hennessy- quien presentó una icónica pieza que ha logrado crear sensación a nivel mundial.

Hemos visto que artistas de gran renombre como Beyonce, Dua Lipa e inclusive Rosalia, se han vuelto locas por usar una pieza de Serre y sus icónicas medias lunas.



Imagen: @marineserre_official

Para todos aquellos que no conozcan muy bien lo que significan las lunas crecientes dentro del mundo árabe, les compartimos que son uno de los símbolos más importantes dentro del Islam, ya que los musulmanes relacionan la primera media luna con el primer día oficial del Ramadán.

Ahora la diseñadora francesa trae este símbolo sagrado a la moda de la mano de piezas únicas que han logrado causar furor creando looks impactantes.

Con dicho diseño Daisy Anahy nos dejó ver que incluso en etapas difíciles o nuevos comienzos, como la espera de un bebé, se puede lucir radiante.

