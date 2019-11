Sin duda nuestra querida Selena Gomez ha tenido años difíciles, desde problemas de salud que resultaron en un trasplante de riñón en 2017, hasta rupturas amorosas.

Pero ahora, Selena Gomez regresa aún más fuerte a los escenarios y prueba de esto es su presentación en los American Music Awards 2019 que se celebraron la noche de ayer en el Teatro Microsoft en Los Ángeles, California.

Selena Gomez desfiló en la alfombra roja luciendo un vestido strapless color verde brillante de la colección primavera 2020 de la firma Versace y con el pelo lacio y corte bob.

Para completar su look, la cantante combinó su vestido con unos stilettos del mismo color y los acompañó con un collar brillante y maquillaje discreto, característico de su estilo.

Con su retorno a los AMA´s, se cumplen 10 años desde la primera vez que asistió a esos premios y 3 desde que ganó su primer trofeo por artista femenina favorita rock/pop.

Además de desfilar por la alfombra roja, Selena Gomez interpretó dos de sus últimos sencillos, “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now”.

La primera lo hizo con un conjunto negro de manga y cuello alto pero ahora con pelo ondulado, un look elegante que iba perfecto con el mood de la canción y con la escenografía de proyecciones en blanco y negro.

Al finalizar la primera canción, Selena Gomez hizo un cambio rápido de vestuario a un body plateado con pedrería y unas botas negras largas.

Esta presentación fue la primera vez que canta en vivo sus más recientes sencillos, desde que anunció su nuevo material discográfico que estará disponible hasta el 10 de enero del 2020.