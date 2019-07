El vestido de Eiza González que deberás tener para tu próximo gran evento

La actriz mexicana Eiza González acudió a la premier de su más reciente película “Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw”, con un hermoso vestido negro cuello halter de la marca Lanvin, reinventando el clásico “little black dress” como toda una profesional de estilo en materia de red carpet.



Eiza no pudo darnos mejor consejo de estilo que este. Una pieza tan básica que cualquier mujer que se llame así misma fashionista debe de tener en su clóset. El vestido no sólo es precisamente adecuado para el evento (formal, con una línea fresca acompañada de varios detalles interesantes) sino que el toque distintivo que la maison francesa da con la mascada estampada al ubicarlo en el cuello (la parte protagonista) vuelve al vestido simplemente bellísimo. Y ni hablar de la figura de pedrería en la parte media.



Si buscaba la atención de todos, lo ha conseguido.



Si ya tienes un modelo con esta silueta puedes agregar un cinturón XL (puede ser con o sin pedrería) o también optar por la opción de jugar con alguna mascada ligera que contraste con el tono, eso te dará un toque distintivo y serás como Eiza: el centro de atención.

No olvidemos otra de las partes fundamentales que acompañan a un buen look: el maquillaje. Eiza optó por un look muy natural en la sombra de los ojos y enmarcar su mirada con un delineado en tono café oscuro -un color que ayuda mucho cuando de generar miradas profundas se trata-, enfatizó sus labios con un tono rusty rose - el color perfecto para las morenas- y cerró con una piel hidratada con un glowy en los puntos clave: mentón, pómulos y frente..

Inspírate en su look y deslumbra en ese evento.

¿Qué te parece?