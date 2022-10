El traje de baño de corte alto de Belinda es el más hot

En los últimos meses Belinda nos ha confirmado que es una de las artistas más versátiles del momento. Looks pixies, punks y glam son algunas de sus transformaciones radicales. Pero nada como su reciente cambio de imagen con un rapado y el traje de baño más hot de la temporada.

En cada uno de sus proyectos y presentaciones musicales, la “Princesa del pop” echa la casa por la ventana. No obstante, con su vestuario, cabello y maquillaje siempre nos toma por sorpresa.

Apenas hace unos días la cantante dio de qué hablar al proclamarse la “reina de los amarres” y, como era de esperarse, el estreno de su nuevo video musical también causó revuelo por su look de maniquí que en De Última te mostramos.



Foto: Instagram @belindapop

Belinda aparece rapada y con un traje de baño de tiro alto

No es la primera vez que Belinda experimenta con su pelo, uno de sus rasgos más emblemáticos.

En varias ocasiones ha cambiado la melena rubia por una platinada, a colores oscuros, con rizos, en tonos fantasía y ahora ¡sin cabello!

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías donde se le observó con un rapado, al mismo estilo de Britney Spears a mediados de la década de los 2000.

Sin embargo, el look de Belinda no fue para “cerrar ciclos”, sino que se trató de un disfraz de maniquí para su nueva colaboración musical con el cantante Abraham Mateo.



Foto: Instagram @belindapop

La intérprete de “Luz sin gravedad” apareció con un traje de baño con print estilo barroco y colorido. El leotardo de Belinda tenía la cintura alta, con aperturas pronunciadas hasta el ombligo, un detalle muy hot que no cualquiera se atreve a vestir.

La actriz combinó su traje de baño de tiro alto con un kimono en estampado de leopardo. Los accesorios no podían faltar, así que agregó un collar de gemas, el cual hizo un contraste con su maquillaje smokey eyes en color negro y labios rojos.



Foto: Instagram @belindapop

La reacción de los fans al look de maniquí de Belinda

Belinda también recurrió al body paint para imitar la apariencia de un maniquí, por lo cual llevó un par de círculos en los codos y rodillas. Sin duda, un concepto innovador que la cantante creó junto con su equipo y staff.



​​​​​​​​​​​​​​Foto: Instagram @belindapop

“¡Un sueño hecho realidad! Siempre quise hacer un video así y lo logramos” fue el mensaje que Belinda compartió con sus admiradores. Además, aprovechó para anunciar que su nuevo sencillo titulado “Me encantaría” ya está disponible.

Ante tal cambio de imagen, la actriz no dudó en cuestionar a sus fans “¿Te enamorarías de un maniquí?” y la respuesta no se hizo esperar. Colegas y amigos no pararon de adular su belleza con mensajes como “Bella”, “Eres muy versátil y todo te queda perfecto”, “Toda una muñeca”.

¿Qué te pareció el nuevo look de Belinda? Vale la pena mencionar que, aunque no fue un cambio real, los belifans quedaron fascinados con su transformación.

