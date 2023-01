El look de Shakira para su challenge "las mujeres no lloran”

Shakira no ha dejado de ser tendencia tras el lanzamiento de su colaboración musical “Music Sessions Vol. 53” con el Dj Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap. La colombiana continúa triunfando y el imponente look que modeló en su challenge es una razón más para amarla.

Aprovechando el hype de su más reciente éxito musical, la intérprete de “Si te vas” compartió un reto de baile con sus fans de Instagram. Y es que, si hay algo que ha marcado su identidad como artista, es la cadencia y sensualidad de sus caderas.

Pero más allá del ritmo pegajoso, Shakira impactó con su belleza y estilo de vestir. La cantante sorprendió con un outfit inspirado en la tendencia Street Style y en De Última te damos los detalles.



Foto: Instagram @shakira

Shakira saca su lado Street en su challenge musical

A lo largo de su trayectoria, Shakira se ha mostrado con diferentes estilos y tendencias. Sin embargo, fue en la década de los 90 y 2000 que la vimos con una estética desenfadada y glamurosa a la misma vez.

Con una apariencia rebelde, de cabello oscuro y atuendos rockeros, la originaria de Barranquilla, Colombia, se convirtió en un ícono de la moda. Más tarde, dejó relucir su melena rubia y cambió al trend cowboy, el cual marcó a toda una generación de celebridades, como Christina Aguilera.



Foto: Instagram @shakira

No obstante, luego de la ruptura de su matrimonio con el futbolista Gerard Piqué, y tal como nos quedó claro con su nueva canción, Shakira reapareció con una estética de mujer empoderada y segura de sí misma, incluso a la hora de vestir.

En el challenge, la intérprete de “Loba” llevó un look inspirado en el Street Style. La artista se subió a la tendencia cut out con un top que tenía cortes a lo largo de las mangas y en el área del escote.

De la marca Net-A-Porter, el top cut out de Shakira se vende en el sitio oficial por un precio de 380 euros, equivalentes a 7 mil 821 pesos. Y es perfecto para la estética Street, pues combina la apariencia sport con lo moderno.



Foto: Instagram @shakira

La estrella agregó a su outfit un pants de cintura alta y piernas holgadas con detalles de grecas blancas a los laterales.

Muy ad hoc con la cantautora colombiana, sus bailarinas modelaron atuendos estilizados por sudaderas cropped, pants a la cintura y tops sin tirantes, prendas que nos remontan a la escena del género rap.



Foto: Instagram @shakira

¡Adiós a la melena rizada! Shakira deslumbra con cabello alisado

No conforme con el boom de la canción con Bizarrap y el divertido baile, Shakira dejó a un lado su emblemática melena con rizos y lució su cabellera rubia en un alisado con volumen por la parte superior.

Como ya es muy característico de la cantante, combinó su atuendo de “mujer que factura” con un maquillaje natural. Tan solo utilizó un delineado ahumado con sombra negra, blush y labial rosa.



Con su singular belleza y carisma, Shakira rompió la red. En menos de 24 horas, su video logró acumular alrededor de 4 millones de "me gusta" y más de 59 mil comentarios, donde sus admiradores no paran de adular lo espectacular que se ve en esta nueva faceta de su vida. ¿Qué tal te pareció su look?

