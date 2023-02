Durante la época más romántica del año, la fiebre por San Valentín ya comenzó a invadir los looks de las famosas que están dispuestas a sacar su lado más “girly” 100% en tendencia con outfits protagonizados por el color del amor.

Los looks de Cynthia Rodríguez se han convertido en la sensación de redes sociales, sobre todo aquellos que muestra en temporadas especiales, ya que se inspira en las festividades y los combina de manera ideal con prendas y texturas de moda.

Esta vez no fue la excepción, ya que mezcló dos tendencias en un mismo outfit que se convirtió en el delirio de sus seguidores en redes sociales al ver su romántico atuendo con un toque sensual.



Foto: Instagram @cynoficial



El look de Cynthia Rodríguez

La ex conductora del programa matutino "Venga la Alegría" es toda una influencer en redes sociales, ya que en Instagram cuenta con más de 4 millones de seguidores con los que comparte sus impresionantes looks y un poco de su vida personal.

El estilo único de Cynthia llama la atención por resaltar siempre su delicada silueta, como en este look inspirado en San Valentín, donde luce un suéter comfy muy holgado en color blanco con un gran corazón al frente, ella lo combina con unos leggings rojos de textura de cuero.



Foto: Instagram @cynoficial

Los leggings con textura de cuero y vinil se convirtieron en la sensación del invierno por exaltar la sensualidad al quedar adheridos completamente a las piernas detallando cada curva y alargando la silueta.

Un complemento que resalta de este outfit son sus bellas zapatillas rojas con grandes moños y detalles brillantes, su calzado es destalonado y de tacón pequeño, el cual brinda mayor comodidad al caminar.



Foto: Instagram @cynoficial

La también cantante demuestra que cada detalle es importante incorporando joyería dorada en sus manos, se puede apreciar que unos de sus anillos tiene la forma de un corazón y su manicura blanca con destellos de cromados combina con el color del suéter.

Su beauty look es muy natural, lleva un color marrón en las sombras con un fino delineado cat eye y pestañas largas. Ella mezcla un sutil tono de bronzer con un toque de blush para resaltar sus pómulos y los labios rosas con efecto glossy no podían faltar en este look.

