El look con el que Aracely Arámbula celebró su cumpleaños 

La actriz mexicana Aracely Arámbula ha demostrado en redes sociales que se siente más plena que nunca, compartiendo fotografías donde se muestra feliz y disfrutando de la vida.

En el feed de Instagram de Aracely se pueden observar fotos y videos donde la también cantante luce contenta en compañía de sus seres queridos más cercanos y otras celebridades del mundo de la actuación, como Ignacio López Tarso y Juan Carlos Barreto.



Foto: Instagram @aracelyarambula

El pasado 6 de marzo, Arámbula hizo partícipes a sus seguidores de su festejo de cumpleaños, en el cual lució espectacular, modelando un look elegante y sexy, que la hizo lucir mucho más joven de lo que realmente es.

El look de cumpleaños de Aracely Arámbula

Aracely Arámbula celebró su cumpleaños número 48 asistiendo a una serie de fiestas en la que estuvo acompañada por su familia y por otros miembros del espectáculo, como José Joel.



Foto: Instagram @aracelyarambula

Pese a ya no ser una adolescente, Aracely lució, durante su festejo, más radiante que nunca, demostrando que la edad es solo un número y que la verdadera belleza reside en el interior y se demuestra por medio de la seguridad propia.



Modelando un sencillo, pero elegante vestido negro, la madre de los hijos de Luis Miguel, reivindicó la idea de que muchas veces en la moda “menos es más” e impresionó a sus fans con su gran porte y jovial aspecto.



Foto: Instagram @aracelyarambula

Para potenciar su look de cumpleaños, la protagonista de “Abrázame muy fuerte” complementó su atuendo con un par de aretes largos y unos brazaletes minimalistas en color rojo.

Y para rematar su outfit y ser la cumpleañera más sexy, Aracely optó por lucir un estilo de maquillaje apegado a lo clásico: perfilando sus cejas y delineando con rojo sus labios, además de realzar sus facciones por medio del contouring.

Aracely Arámbula vuelve a lo simple

Sin duda, la edad le ha sentado excelente a “La Chule”, como la llaman algunos de sus fans pues, además de hacerla lucir más madura, el tiempo ha hecho que su estilo para vestir sea cada vez más estilizado.

En redes sociales, con varios de sus looks más recientes, Aracely ha dejado pruebas de lo agudo de su sentido de la moda, pues con una sola prenda la actriz logra destacar sus mejores atributos.



Foto: Instagram @urielsantanafoto

Arámbula sabe sacar el mejor provecho de la conjunción de vestidos elegantes con joyería, y replica esta fórmula de estilo siempre que le es posible.

Además de tener claras las combinaciones que más le favorecen, Aracely sabe cómo elevar la calidad de sus fotografías por medio de sus mejores poses, luciendo siempre como toda una diva.



Foto: Instagram @aracelyarambula

No cabe duda de que el paso de los años no solo ha logrado incrementar la experiencia de Aracely Arámbula, sino también la belleza de la ojiverde, quién no deja de refinar su estética, ni de inspirar a sus seguidoras con su gran filosofía sobre disfrutar al máximo la vida.

