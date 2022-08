El icónico look de Olivia Newton-John que aún es tendencia

La semana comienza con una triste noticia en el mundo del espectáculo. El lunes 8 de agosto falleció la actriz y cantante Olivia Newton-John (1948-2022), a los 73 años, en su rancho al sur de California. La noticia fue compartida por su esposo John Easterling, quien también recordó que la artista sostuvo por varios años una lucha contra el cáncer de mama. Fue diagnosticada con esta afección en 1992 y 2017 informó que el tumor había regresado.

Ganadora cuatro veces del premio Grammy, comenzó su carrera como cantante a principios de los setenta y tuvo varios éxitos en esa década y la siguiente. Pero, indudablemente, su carrera como actriz también dejó huella y su interpretación más memorable fue la que hizo a finales de esa década en “Grease” (1978), en español “Vaselina”, junto al actor John Travolta.

Al escuchar su nombre, muchos pueden evocar la escena emblemática donde luce un total look negro que impuso tendencia a finales de los setenta y que aún hoy puede ser inspirador.



Foto: Paramount Pictures y coproductores

El look más emblemático de Olivia Newton-John

Vaselina, ambientada en los años cincuenta, es una de las películas musicales más taquilleras de la historia, según The New York Time. En ella interpretó al personaje Sandy, quien lució un icónico outfit en la escena del baile final con Travolta, un total look negro sexy y hoy sigue siendo uno de los favoritos en la historia de la moda.

Sus pantalones ceñidos de cuero bien podrían ser unos leggings, skinny satinados o pantalones efecto piel de hoy. Llevaba una blusa con sensual escote de hombros caídos, también conocido como off-the-shoulders, diseño que está en máxima tendencia este verano. Además, la escena será recordada por sus zapatos mules que aportan un toque de color y, por supuesto, por la chamarra de cuero negra que ya es un básico en armarios de todos los estilos.



Foto: Paramount Pictures y coproductores

El impacto del atuendo fue tal, que la artista subastó los pantalones y la chamarra en 2019 por 405 mil 700 dólares a través de la casa Julien’s, de Beverly Hills. Luego se supo que el fan que adquirió la chamarra se la regresó, porque pensó que sería un gesto muy especial para ella. En ese entonces, Olivia informó que destinaría lo recaudado por esas y otras prendas a la fundación que inició para investigar y tratar el cáncer.



