No cabe duda que Belinda es una de las mejor vestidas del medio del espectáculo. Y así lo ha demostrado a lo largo del tiempo con sus increíbles outfits. No hace falta ir muy lejos, pues hay que recordar que para el Grand Prix de la Fórmula 1, la cantante de “Amor a primera vista” lució un look de casi 250 mil pesos, todo gracias a una chamarra Louis Vuitton. Sin embargo, en esta ocasión Belinda compartió con sus fanáticos un look metálico, el cual consistió en un escote que dejó ver su gran figura. ¿Quieres saber más? Entonces sigue leyendo.

Belinda se encuentra en Ciudad de México para realizar su campaña promocional con Studio F, firma de moda donde además de ser imagen es diseñadora de moda. Tras varias fotografías subidas en Instagram, la cantante lució un nuevo look, el cual apuesta más a un estilo noventero y masculino, haciéndola lucir increíble y con mucha propuesta.



Y tal parece que Beli sigue siendo fiel a su dicho “Yo sí impongo moda”, pues en las fotografías vemos a una Belinda con una apuesta de imagen diferente, para empezar el pelo peinado con un wet look y de lado para darle un aire millennial y relajado y en segundo su maquillaje natural con tonos durazno, rosas y labios neutros.



Para complementar el escote, Belinda utilizó joyería discreta, tal como unas arracadas plateadas y un collar plateado, mismo que impuso una estética también futurista. Sin duda, Belinda lució increíble. Y si tú quieres lucir como ella es muy sencillo. Puedes buscar prendas en tonos espaciales, como metálicos ya sea en tonos plata o dorados. Si tu piel es bronceada, entonces el dorado lucirá increíble en ti.



Por otro lado, si lo prefieres, puedes combinar tu top metálico con unos jeans, para restarle formalidad o, si lo prefieres, elegir una falta tableada, tenis o zapatillas. Verás que no lucirás desarreglada y es un look que fácilmente puedes copiar para alguna cena con amigas o salida con compañeras de trabajo.

¿Qué te pareció?