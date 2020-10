El mundo de la moda despide a otro grande del diseño. El japonés Kenzo Takada murió el día de hoy en París por complicaciones del Covid. “Kenzo Takada se apagó el domingo 4 de octubre de 2020 en el Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine a consecuencias de la Covid-19”, señaló su portavoz en un comunicado.



AN ODE TO OUR FOUNDER pic.twitter.com/d040WMa2f1

— KENZO (@kenzo) October 4, 2020