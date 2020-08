Con la pandemia por el nuevo coronavirus, la sociedad ha echado mano del uso de los cubrebocas como un artículo de primera necesidad para proteger la salud.

Si bien este 2020 el cubrebocas nos ha acompañado a todos lados, una de las primeras tiendas de fashion retail en lanzar su colección de mascarillas fue Uniqlo, marca japonesa.

Pero la noticia es que recientemente esta misma rediseñó su cubrebocas para que estos sean más cómodos y seguros para las personas que los llevan.



Foto: Uniqlo

El gigante del retail japonés apostó por rediseñar el producto que lanzó hace unos meses para hacerlo más cómodo, brindar una mejor protección y mantener un estricto margen de limpieza.

La nueva línea llamada “AIRsm”, se encuentra hecha de una tela más ligera y transpirable, esto promete una respiración óptima sin que la tela produzca un efecto de incomodidad y exceso de calor por el uso de cubrebocas.



Foto: Uniqlo

Además los tejidos de estas mascarillas aseguran que eliminan la humedad que provoca la saliva y la poca fluidez del aire en el área de la boca. Según su portal web, la tela de sus mascarillas es antimicrobiana y autodesodorizante, es decir que bloqueará cualquier olor y el paso de bacterias.

Por otro lado conserva su tecnología contra rayos ultravioleta para que el sol no pueda incomodar a las personas mientras usan la mascarilla.

Otra de sus virtudes es la variedad de tamaños, pues estos cubrebocas están pensados para toda la familia



Foto: Uniqlo

El lanzamiento oficial de este producto fue el día 22 de agosto siendo un sold out en las primeras horas de venta, lo que provocó el enfado de los compradores que esperaron esta colección, además la situación causó largas filas en las tiendas japonesas para poder adquirir un nuevo cubrebocas.

[#UNIQLO's #mask queue at Gifu and #Kakamigahara]

Many people were shooting as they tried to line up at the end of the line. pic.twitter.com/xGZwq2M8Zk

— Jeremy Song (@tezuma75) June 19, 2020