Una de las mexicanas más exitosas dentro y fuera del país es Eiza González, quien comenzó su carrera desde muy joven en series y telenovelas en México, pero no tardó mucho en despuntar y comenzar a brillar también en el extranjero.

Y es que su belleza, carisma y carácter fuerte la ha llevado a romper barreras y empoderarse, siendo así un ejemplo para muchas de las chicas que a la par crecimos con ella.

Pero además de sus logros profesionales, Eiza también ha demostrado que es una fashion addict, pues se apodera de cualquier escenario para convertirlo en una pasarela… incluyendo el Metro.

Leer también: El nuevo tatuaje de Eiza González tiene un poderoso mensaje

Así es, recientemente Eiza González compartió una serie de fotos pertenecientes a un shooting que realizó en las instalaciones del Metro de Nueva York y se hicieron virales.

Estas imágenes fueron parte de una sesión para Hollywood Reporter, quienes supieron retratar el porte y la belleza de la actriz mexicana.



Toda una obra de street style en su máxima potencia. Pues además del escenario perfecto para este tipo de fotos, Eiza tuvo un gran look del que te vamos a contar.

Como te habrás dado cuenta, cada vez es más complicado decidir qué usar a la hora de vestirnos pues por la mañana puede hacer frío, a medio día calor y por la noche llover... Todo un reto.

Leer también: Exfoliantes naturales que disminuyen las manchas de la piel

El look que Eiza González utilizó es perfecto para esta época, ya que los jeans de tiro alto son el must de esta temporada, y lo combinó con una blusa azul con escote cuadradro y mangas abombadas, un outfit al que si le agregas un trench coat estás lista para enfrentar los cambios de clima de la ciudad. Incluso si eres de las que necesita transportarse en Metro, estas prendas puden funcionar bien.

En cuestión de makeup y pelo, la también cantante apareció con un maquillaje muy natural lo cual resalta la frescura de su piel; para el pelo decidió conservar sus ondas naturales.

La cereza del pastel fue su joyería en layering, otro de los básicos que no te pueden faltar en tus accesorios. Así que ya sabes, si estás buscando opciones de look para esta temporada, puedes copiar el look de Eiza Gonzalez y brillar a tu paso.