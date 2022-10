Eiza González pasea por San Miguel en skinny y botas militares

Hay un tipo de calzado que toda mujer debe tener presente a la hora de armar sus outfits. Durante esta temporada estamos en el reinado de los zapatos chunky y Eiza González tiene la opción perfecta con sus botas militares.

Si nos preguntaran por un calzado cómodo, en definitiva, ese título se lo llevarían las botas militares o “Combat boots”. Primero las vimos con Dr. Martens y luego firmas como Balenciaga o Louis Vuitton nos presentaron propuestas con todo tipo de diseños, desde la suela track hasta el tacón cuadrado.

Clásicas, versátiles y de apariencia agresiva, las botas militares han hecho méritos para convertirse en una de las más vendidas y, mejor aún, de las más llevadas en otoño e invierno. Eiza González lo sabe a la perfección, por ello, en De Última te mostramos el combo con el que nos regaló un look de impacto.



Foto: Instagram @eizagonzalez

Las botas militares conquistan a Eiza González

Las Combat boots atravesaron por un largo proceso para lograr adaptarse a las tendencias que vemos hoy en día. Y aunque no son una copia idéntica a las botas que suelen llevar los militares, sí conservan elementos que las dotan de una vibra masculina.

No vayamos tan lejos para recordar los estilos más codiciados que a todas nos flecharon para llevar en los looks del día a día. Algunos de los diseños de botas que se impusieron fueron los de suela dentada y trenzadas, tal como lo vimos con Prada y Alexander McQueen.



Foto: Prada

A partir de ello empezó el boom por las botas militares y las vimos invadir hasta los closets más sofisticados. Y es que no solo son un ítem para una salida casual, sino que puedes llevarlas a la oficina o en atuendos para eventos formales.

Leer también: Ninel Conde pasea por Italia con bolsa de lujo de 60 mil pesos

La ventaja de las Combat boots es que son el único calzado que te permite pasar de un estilo “edgy” a uno romántico en cuestión de segundos. Todo lo que necesitas es encontrar el modelo que mejor se ajuste a tus gustos y al que le puedas sacar mayor provecho para combinarlo.

Pull and Bear, Bershka y Zara son algunas de las marcas que nos trajeron la tendencia de las botas militares con menos apariencia robusta y más toques femeninos. Caña corta, a la rodilla, con cordones y de plataforma fueron algunas de las opciones favoritas de fashion bloggers que te debes tener como referencia.



Foto: Pull and Bear

Pero si aún no tienes la suficiente inspiración para rockear tus Combat boots o no sabes con qué combinarlas, Eiza González nos da una probadita de su estilo con el look que usó para pasear por San Miguel de Allende.

Skinny jeans y botas militares, la combinación perfecta de Eiza González

No hay mejor gurú de moda que Eiza González para aprender a llevar la tendencia de las Combat boots sin morir en el intento. La actriz visitó Guanajuato y se dejó ver en un outfit ajustado, pero muy cómodo para pasear.

La modelo deleitó a sus 1.5 millones de seguidores de Twitter con su combo de skinny jeans y botas militares. Por si fuera poco, nos regaló una lección de estilo con la que nos recordó que el balance entre prendas es de suma importancia para estilizar la silueta.



Foto: Twitter @eizamusica

“Lo que va ajustado arriba, también va ajustado abajo”, una regla básica que te puede sacar de apuros, en especial, si eres team skinny jeans. Desde luego, esto depende de las prendas que selecciones para complementar tu look.

La actriz agregó a su outfit un top blanco y sombrero vaquero. Como puedes ver, no necesitas mucho para crear un look de 10 pues Eiza, con tan solo 3 piezas, se robó las miradas y arrancó más de un suspiro a sus admiradores.

Eiza González no pudo elegir mejor combinación para lucir chic en su viaje. Las botas militares llegaron para quedarse y no hay quien pueda resistirse a sus encantos.

Leer también: Kate del Castillo impacta con vestido cut out en los Premios Billboard