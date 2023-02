Dua Lipa muestra cómo llevar una falda con abertura profunda

La cantante Dua Lipa no para de publicar asombrosos looks en sus redes sociales, donde tiene a todos sus seguidores actualizados con las últimas tendencias, a las cuales les aporta su toque de estilo personal para inspirar outfits que se pueden adaptar a diferentes gustos.

Esta vez, enamoró a todos con el look que eligió para asistir a la fiesta posterior a los premios BAFTA celebrada por Netflix. Una vez más se decidió por el total look negro, que siempre va a hacernos ver elegantes, además de estilizar la silueta. Pero, su outfit tiene varios detalles encantadores, más allá del color, de los cuales hablaremos más adelante.

El diseño de Dua Lipa con abertura profunda en la pierna está recién “sacado” de las pasarelas, pues acaba de ser modelado en la Semana de la Moda de Londres, que culmina hoy. Presenta un balance entre prendas que muestran piel y otras más conservadoras, además, tiene joyas que hacen dirigir la mirada hacia al abdomen femenino y puede verse muy sexy y, a la vez, sofisticado.



Foto: Instagram @davidkomalondon



Dua Lipa con falda de abertura profunda

La cantante que el año pasado dio la vuelta al mundo con su gira Future Nostalgia sigue imponiendo tendencias. Esta vez lleva un look de la colección otoño-invierno 2023 de David Koma, que acaba de ser mostrada en las pasarelas de la Semana de la Moda de Londres.

Dua Lipa viste un look donde la falda larga y satinada con abertura pronunciada es protagonista. La lleva en conjunto con un top bandeau que deja ver su abdomen completamente. Justo en esa parte del cuerpo se enfoca el accesorio llamativo del diseño, un cinturón joya que tiene un broche en forma de flor con brillantes y piedra al centro en un llamativo rojo.



Foto: Instagram @dualipa

La clave del look de Dua Lipa es el balance. Ella se adueña de prendas sexys y las acompaña con otras más sofisticadas. Como amante de las siluetas oversize, es la mejor embajadora de este look de la colección que suma una chaqueta sastre femenina de tamaño XL, con hombreras prominentes.



Foto: Instagram @dualipa

El calzado que acompaña el outfit, también en negro, son unas botas hasta los muslos, ideales para complementar faldas y vestidos cortos, tanto como los midi y largos con aberturas infinitas en las piernas.



El maquillaje gótico y las “aura nails” de Dua Lipa

La cantante de “Levitating” llevó un sutil maquillaje gótico con su total look negro, con ahumado en los ojos, salpicado con un poco de brillo y delineado acentuado en la parte inferior. Sus labios relucieron, en armonía, con una tonalidad marrón terracota que se usó mucho en los 90.



Foto: Instagram @dualipa

No podemos dejar de mencionar la manicura de Dua Lipa —hecha por la manicurista de celebridades Michelle Humphrey—, que hizo el match perfecto con su look gracias al efecto aura nails que promete quedarse un rato más en las tendencias. Ella luce un contraste en tonos dark, pero las aura nails también se pueden lucir con tonos vibrantes en primavera, así que no las pierdas de vista.



Foto: Instagram @dualipa

¿Cómo llevar las aberturas pronunciadas? Según Dua Lipa, con blazer oversize y botas altas, al menos, en invierno.

