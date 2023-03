Dua Lipa está disfrutando de unas vacaciones en la playa y no ha parado de publicar imágenes con su increíble colección de trajes de baño. Con ellos puede inspirar los looks de playa de más de una de sus seguidoras. Hasta ahora es embajadora del resurgir del crochet, tanto en bañadores como en salidas.

En uno de sus posts más recientes de Instagram, red social donde reúne a 87.7 millones de seguidores, la intérprete de One Kiss impactó luciendo un modelo de inspiración kawaii en tejido crochet. No es la primera vez que lleva un traje de baño de este estilo, anteriormente se le ha visto con piezas similares, uno que revolucionó las redes fue un icónico traje de baño con el personaje Patricio de Bob Esponja, de la misma firma que el que ahora lleva de Hello Kitty.

Dua Lipa / Foto: Instagram @dualipa

¿Cuál es la marca del traje de baño de Hello Kitty de Dua Lipa?

La cantante británica empacó en su maleta un traje de baño de dos piezas con una tendencia que se va a elevar en primavera y verano: crochet. El modelo tiene en el top el rostro de Hello Kitty con su característico moño rojo. La prenda tiene finos tirantes que se pueden atar al cuello. La parte inferior también se puede ajustar a los lados y luce un print de cuadros divino en rojo y rosa.

Dua Lipa en traje de baño con diseño de Hello Kitty / Foto: Instagram @dualipa





Leer también: Dua Lipa se luce con chamarra biker de Bob Esponja

El traje de baño de Hello Kitty que luce Dua Lipa es de la firma GCDS. Al parecer es una de sus marcas favoritas del momento, por su propuesta divertida inspirada en personajes infantiles. Hace poco la vimos lucir un set de cuero amarillo con motivo de Bob Esponja, de la misma colección del traje de baño de Patricio que mencionamos con anterioridad y que lució a finales del año pasado. Dua Lipa decidió llevar la parte de atrás al frente para que el moño se luciera más, pero el planteamiento de la marca es que quede en la parte posterior. ¡Cambio acertado!

Traje de baño de Hello Kitty de GCDS / Foto: Especial





El look de playa Jacquemus que modela Dua Lipa

En el mismo carrusel, la cantante posa con otro bañador en tono naranja. Las piezas son de la colección Le Raphia con la que el diseñador Simon Jacquemus cautivó a todos en diciembre. Es un estilo más elegante, con braga estilo boxer y top con copa. Además, el set tiene como complemento un delicado chaleco a tono. En este caso, Dua Lipa lució unas arracadas XL en color naranja, con las que nos recuerda que los accesorios también importan en los looks playeros.

Dua Lipa luce piezas de la colección Le Raphia de Jacquemus / Foto: Instagram @dualipa

Mientras sus días de descanso no terminen, esperamos que siga publicando sus fotos en traje de baño, capaces de inspirar los looks playeros más auténticos de la primavera y el verano próximo. Por ahora, sabemos que el crochet se mantendrá en el top de las tendencias de bañadores y salidas de playa, con acentos de color y figuras divertidas.

Leer también: Anahí hipnotiza a sus fans con espectacular body cut out

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters