Dua Lipa enseña cómo llevar un "total look" de cuero esta temporada

Dar una mirada al feed de Instagram de Dua Lipa es tener las tendencias del momento como si fueran unas noticias de primera plana. No solo presenta las prendas recién salidas de las pasarelas, sino que además les aporta su estilo único y, con su forma de vestir, inspira a una generación que la sigue.

En otoño se comienzan a llevar mucho más las prendas de cuero —o efecto piel—, pero este año hemos presenciado la textura antes en siluetas más reveladoras como minifaldas y crop tops. Con el estreno de temporada, los pantalones y las chamarras se sitúan en el top.

Cuando la intérprete de “Levitating” visitó México, eligió outfits donde las piezas de piel fueron protagonistas: pantalones, corsets, chamarras. Esta vez, de paso por las calles de Ámsterdam, asoma un giro al “total look” de cuero negro, usando prendas oversize.



Foto: Instagram @dualipa (En México, en 2022)



Dua Lipa en total look de cuero negro

Dua Lipa lo confirma, el total look de cuero es una apuesta segura para esta temporada. En esta ocasión, su propuesta no es llevar el tradicional pantalon negro de piel con top, camisa o chamarra biker a juego (mezclas que siguen siendo ganadoras). La artista británica muestra que este estilo también se puede lucir con piezas XL.



Foto: Instagram @dualipa

Leer también: Danna Paola causa furor en corset de cuero y pantalones metálicos

El conjunto es de la marca británica Burberry, está conformado por pantalones holgados con drapeado en los laterales y un chaleco abotonado, con cuello y bolsas en la parte delantera. Los hombros descubiertos y el top en textura similar que se puede entrever en el costado aportan sensualidad al look.

La cantante llevó unas botas desenfadadas en el mismo color de su ropa para afianzar esta estética. Las combat boots son de la firma italiana Miu Miu, destacan en su diseño la suela de goma XL y las cadenas plateadas.



Foto: Instagram @dualipa

En las imágenes que compartieron tanto la cantante como el director creativo de Burberry —hasta este año—, Riccardo Tisci, se deja ver que Dua Lipa lució una gabardina de piel negra como tercera pieza del look. Tisci compartió una frase que resume el estilo del atuendo del icono pop: “Gothic Queen”, acompañada de un emoji de corazón negro.



Foto: Instagram @dualipa

Dua Lipa dejó su cabellera suelta, peinada con raya en medio, y lució un maquillaje natural que destaca sus labios en nude y sus ojos con sombras en tonos tierra.

La cantante de “Levitating” mantiene el diseño de uñas que le hemos visto hace unos días, con base negra y figura de cadenas amarillas, realizado por la famosa nail artist Mei Kawajiri, basada en Nueva York. Ese amarillo en su mani y pequeñas dosis de tonos neón en sus aretes fueron los únicos toques de color que se permitió esta vez.



Foto: Instagram @dualipa

No te preocupes si no te sientes bien llevando todas las prendas holgadas. Otras opciones para lucir un total look de cuero similar es usar una prenda holgada y otra ceñida, para crear balance. Según tu tipo de cuerpo, puedes probar si es mejor llevar looks con ajuste en la cintura para definir la silueta.

Las combat boots se pueden sustituir por zapatos más girly, cuando desees que el atuendo exprese una versión de ti menos irreverente.