Dua Lipa conquista Instagram con total look de cuero

Cuando Dua Lipa visitó México, en el pasado mes de septiembre, nos sorprendió con looks donde reinaban las prendas de cuero. Apenas se asomaba el otoño cuando la intérprete de “One Kiss” nos adelantaba que este tipo de texturas serían de las favoritas en la temporada otoño-invierno.

Posteriormente, no dejó de llevarlas en outfits de diferentes estilos donde “dijo” que el efecto piel se llevaría en prendas corseteras, looks oversize, con acabado brillante, al mejor style “motomami” impuesto por Rosalía y, sobre todo, en total looks. Justo así es el atuendo con el que acaba de enamorar a su gran comunidad en Instagram, donde reúne 87.7 millones de seguidores.

En el carrusel de fotos que compartió donde lleva un total look de cuero que expresa sofisticación y poder escribió: “24 horas en Madrid”, de esa manera tiene actualizados a sus fans sobre el hermoso lugar que sirve de fondo para sus poses más sensuales y alegres. En una de las imágenes, la cantante está al lado del director español Pedro Almódovar, de quien ha dicho que es uno de sus preferidos.



Fotos: Instagram @dualipa



El total look de cuero de Dua Lipa

Los looks que hasta ahora ha compartido de su visita a Madrid son bastante sofisticados y, como es costumbre, llevan su sello chic y siempre en tendencia. En una pose fabulosa sobre el piso, cautivó a sus millones de seguidores en Instagram al lucir un look de cuero de la firma italiana Bottega Veneta.



El look de Dua Lipa está conformado por unos pantalones de cuero de tiro alto y pernera holgada, sin llegar a ser oversize, y una camisa de mangas largas con un bolsillo exterior. En la tienda online de la marca señalan que el set es de tono verde oscuro, aunque se puede apreciar casi negro y causar el efecto de estilizar que aporta el “black total look”.

Leer también: Belinda derrocha estilo con minivestido y botas slouchy

La intérprete de "Levitating" utiliza un complemento sutil que causa un contraste necesario y único en su look, se trata de un cinturón delgado con hebilla rectangular plateada que cumple su función de acentuar la cintura con delicadeza.

El calzado de la cantante también fue elegido entre las creaciones de Bottega Veneta, en color negro, como su cinturón, y con el brillo del charol. Destacan en el diseño la textura de cocodrilo y el herraje en acabado dorado. Con una forma similar a la de los mocasines, se eleva en una reinvención de un zapato “pump”, con plataforma y tacón curvo.

Como accesorio más resaltante, Dua Lipa luce unos pendientes de la marca que se han convertido en los favoritos de muchas celebs con su aspecto voluminoso y forma de gota. Los “drop earrings” están disponible en dorado, plateado y vino, en tamaños grande y pequeño. Este tipo de piezas lucen bien con cualquier peinado, por ejemplo, ella lleva su cabello XL suelto y los aretes no se pierden en todo su look.

El otro atuendo que llevó Dua Lipa es más sobrio, conformado por piezas sastre preciosas. Esta vez se vistió de pies a cabeza de Gucci: pantalón negro, camisa azul claro, blazer gris oversize y unas zapatillas destalonadas vintage con tacón kitten keels (un tacón bajito que mide cerca de 3.5 centímetros), que lucen divinos.

Aún nos queda mucho invierno para seguir vistiendo en total look de cuero, como Dua Lipa. ¿Te gusta?

Leer también: La colección de bolsas de lujo de Ángela Aguilar

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters