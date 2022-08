Dónde comprar pezoneras como las que usa Danna Paola

Hace unos días, uno de los looks que llevó Danna Paola a los Premios Juventud causó furor, pues lucía espectacular con un vestido transparente en color amarillo. La intérprete de "Mala fama" es arriesgada a la hora de vestir y siempre hace que hasta lo más extravagante funcione, aportándole su estilo inigualable.

En ese look no solo resaltó el color vibrante de su vestido, sino también los guantes, pezoneras y ropa interior en negro, creando un contraste espectacular con la prenda de ropa. La forma de tache se robó las miradas de las más fashionistas por aportar un toque irreverente al look. En otra oportunidad ya había llevado unas similares pero en color plateado, así que podemos inferir que es una de sus formas favoritas.



Foto: Instagram @dannapaola

Recordemos, además, que durante el 2021 vimos a celebridades como Bella Hadid, Chiara Ferragni y Dua Lipa llevando la tendencia de las pezoneras joya, donde el color dorado fue el protagonista, gracias a Daniel Roseberry, director creativo de la firma de moda italiana Schiaparelli. Así que hay muchos estilos para llevar esta tendencia.

Dónde conseguir pezoneras de tache al estilo Danna Paola

Las pezoneras del estilo de Danna Paola también podrían ser un must en la temporada de festivales que está a punto de comenzar, serían el complemento perfecto para usarlas con tops de mesh o de red.

Si te preguntabas dónde conseguir pezoneras idénticas, o te gustaría jugar con ese estilo, aquí te lo diremos:

El modelo que es idéntico al de Danna, lo puedes encontrar en Shein.

El paquete donde está incluido tiene otros colores, formas y diseños, ideal si tienes varias prendas transparentes y quieres lucir mucho esta tendencia en esta temporada. Son desechables y cuestan 32 pesos.

En Amazon podemos encontrar este paquete con más diseños donde podrás jugar con otras figuras divertidas. Son de la marca Jeswel, cuestan 190 dólares (cerca de 3,800 pesos mexicanos).



Foto: Amazon

Estas pezoneras en forma de tache y de textura satinada las puedes conseguir en ellaz.com. Son desechables y cuestan 210 pesos (5 pares). En su web aclaran que son hipoalergénicas y a prueba de agua y sudor.



Foto: Ellaz

