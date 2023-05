¿No te parece que el verano es una temporada perfecta para lucir total looks? Vestir de pies a cabeza con la misma textura, color o estampado es una de las propuestas que comienza a alzarse entre las favoritas en la moda.

Aunque los tonos neutros siempre quedan bien, los conjuntos también se llevan con colores vibrantes y prints únicos para alegrar el verano. Aunque nos gustan mucho los de pantalón, esta temporada el set de dos piezas se puede lucir con shorts, bermudas y faldas, tanto cortas como midi.

Cuando la blusa es de botones al frente, se puede llevar con un top debajo. Además, como seguro debes haber probado alguna vez, estos sets se pueden dividir para usar las piezas por separado en algunas ocasiones.

El total look para el verano en 5 modelos

Estilo Y2K

Las prendas inspiradas en la estética Y2K no dejan de deslumbrar en diferentes looks. La cantante Rosalía en sus más recientes conciertos lució prendas con volantes que evocaban la moda de los 2000 y estamos seguras de que este año este tipo de detalles va a brillar. Este total look azul con falda y top enamora con sus ruffles. Es un outfit juvenil, femenino y elegante.

Foto: Especial

Dónde: Bershka

Precio: Top: $299 pesos / Falda: $799 pesos

Look playero con shorts

Aunque este conjunto no debe limitarse solo para una escapada a la playa, puede ser un infaltable en la maleta de viaje, tanto al mar como a algún pueblito mágico de clima cálido. El short de tiro alto queda perfecto con el crop top. Destaca el escote cruzado y el estilo paper bag con lazo. Recuerda que el estampado con motivo de selva siempre es bienvenido en la temporada.

Foto: Especial

Dónde: Desigual

Precio: Top: $1,890 pesos / Shorts $1,540 pesos

Dosis intensa de color

Este es un total look más elegante que encanta con la alegría de los tonos neón. Si son de tus colores favoritos para el verano, no dudes en llevar uno así. Además del poder que emana el tono del total look, destaca la sofisticación que aportan los pantalones palazzo, con sus perneras super anchas.

Foto: Especial

Dónde: Ivonne

Precio: Top: $1,199 pesos / Pantalón: $2,299 pesos

Estilo pijamero

El estilo pijamero amenaza con volver con todo su brillo, comodidad y elegancia. El total look con pantalones y camisa manga larga en textura satinada es una de las propuestas que se pueden llevar en ocasiones casuales y formales. Estos pantalones tienen el bonito detalle de abertura en la parte baja que les aporta movimiento.

Foto: Especial

Dónde: Zara

Precio: Pantalón: $1,299 pesos / Camisa: $1,299 pesos

Con transparencias

Diferentes prendas tocadas con transparencias siguen triunfando en las tendencias. Para un total look sensual puedes optar por un conjunto de minifalda, este tiene el detalle de frunces que luce increíble y se combina con una camisa de mangas largas y con botones, la cual permite jugar con un top como tercera pieza protagónica en el look. Está elaborado en gasa, con motivo floral.

Foto: Especial

Dónde: Mango

Precio: Falda: $999 pesos / Camisa: $999 pesos

Estilo romántico

La sencillez de las flores diminutas expresan lo mejor del estilo romántico, así que puedes llevar el print floral más delicado en un total look. Este conjunto clásico se puede complementar con sacos y chamarras del estilo de quien lo luzca. Además, el verano es el mejor momento para lucir prendas de hombros descubiertos.

Foto: Especial

Dónde: Pull & Bear

Precio: Top: $299 pesos / Falda: $399 pesos

