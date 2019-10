Día internacional del cáncer de mama: productos de moda y belleza con causa

Este mes de octubre, las marcas de moda y belleza se visten de rosa para luchar contra el cáncer de mama. Por ello, en marco del día internacional del cáncer de mama, conoce quiénes apuestan a este movimiento.

De edición especial

Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II

Con una campaña mundial, Estée Lauder lanza productos de edición limitada para recaudar fondos y apoyar a la lucha contra el cáncer de mama. Su movimiento por más de 27 años continúa rindiendo frutos y busca la erradicación de esta enfermedad.

Fuerza femenina

UNOde50

En honor a todas las mujeres que han luchado contra el cáncer de mama, la firma española lanza una colección especial con un anillo y una pulsera hechas de plata y cristal de murano rosa.

Piel perfecta

ANEW Perfect Skin de Avon

La marca de cosméticos se suma a la recaudación de fondos con productos de belleza como este tónico que hidrata y calma la piel en solo 30 segundos.

Sin miedo

Marika Vera

Con motivo del mes rosa, Marika Vera lanza su playera Be Fearless, la cual forma parte de una campaña para apoyar a mujeres sobrevivientes de esta enfermedad.

Siempre junto a ti

Cloé

La marca de bolsos y calzados se unió con Fundación Cima para ofrecerte una línea de bolsos conmemorativos. Parte de las ventas serán donadas a la organización.



Gran alianza

Aerie

Aerie lanza dos prendas especiales cuyas ventas serán destinadas a la Fundación FUCAM, encargada de prevenir y atender a mujeres con cáncer de mama. Estas prendas deportivas se adaptan a cualquier estilo.



Para el sol

Guess

GUESS y el Grupo Marcolin, por cuarto año consecutivo, han renovado su compromiso sobre la concientización del cáncer de mama, al asociarse con la organización estadounidense sin fines de lucro, To Get in Touch Foundation, desarrollando una colección de gafas de edición limitada.

Estilo con consciencia

Vans

Vans lanza una colección diseñada para enseñar a prevenir el cáncer de mama a jóvenes. La colección Vans Breast Cancer Awareness donará parte de sus ganancias a CoppaFeel!, una fundación establecida en Londres que promueve la detección temprana de esta enfermedad.

Consiente a tu cuerpo

HELA Spa

Pensando en todas las mujeres luchadoras, Hela Spa presenta su colaboración con Wellness