Si nosotros nos dirigimos hacia el armario de cualquier hombre y lo abrimos, nos vamos a encontrar con varias camisas, pues aunque no lo creas es una de las prendas que más abundan en el guardarropa masculino, pero a la vez es una de las piezas que no todos los hombres saben escoger a la perfección.

Ahora, si nos preguntaran a nosotras cuál es esa prenda que siempre se le ve bien a cualquier hombre, la respuesta la tendríamos justo en la boca y lo primero que diremos es… “Una camisa”. Esta pieza tan infravalorada del armario masculino es una de las más importantes para armar un buen look y por eso es importante saber escogerla.

No importa si es el Día del Padre, un día especial como un cumpleaños o que te haya nacido del corazón regalar una camisa, pues cualquier momento es oportuno para lucir una. Así que no dejes de leer, ya que aquí te decimos los mejores tips para elegir una camisa masculina.



Foto: Pexels

Conoce su estilo y actividades

Mira, antes de que nos pongamos algo técnicos o sacar una medida de la espalda de la persona a la que le queremos regalar una camisa, es bien importante conocer su estilo y actividades diarias. Porque, para ser muy francas, aquí tenemos uno de los errores más grandes que puedes cometer a la hora de ir a la sección de ropa masculina.

Como te dijimos, la camisa es un hit en el armario masculino, pero es muy importante analizar el entorno donde la usará, pues, además de saber el estilo que puedes elegir, los materiales son importantes a la hora de comprar un regalo.

¿Trabaja como ingeniero en campo o es más de oficina?, ¿qué edad tiene?, ¿le gustan las prendas justas o más holgadas?, ¿es una persona de estampados clásicos o más arriesgados…? Puede que haya muchas preguntas a la hora de elegir una camisa para regalar, pero es importante responderlas todas antes de comprar algo que únicamente ocupará espacio en el armario y puede correr el riesgo de nunca ver la luz del día.



Fotos: Pexels



Fíjate qué es lo que más tiene en su armario

Este punto va de la mano con el punto de arriba, pues aunque muchas veces no parece, los hombres ya tienen definido un estilo y no necesitan de “un hada madrina” que le seleccione las cosas a su gusto y forma. Por eso es importante adentrarnos un poco en ver las prendas que usa, para no errar con el regalo.

Sabemos que lo que esperas es que muchas veces la persona a la que harás el obsequio salga de su zona de confort, pero antes de ponernos demasiado experimentales con un armario que NO es el nuestro, veamos algunas prendas con las que se siente cómodo para que la camisa que le regales sea un complemento y no una imposición tuya.



Foto: Pexels



¿Qué corte me llevo a casa?

Ahora que ya le dimos una vuelta al armario de la persona a la que queremos sorprender y que tenemos en mente el estilo, es muy importante saber el corte que estamos buscando.

Aunque no lo creas, las camisas de hombre tienen varios tipos de cortes que seguro no conocías. Si buscas a conciencia, en las etiquetas de la prenda (además del precio) viene detallado el tipo de corte que tiene la prenda que estarás cargando con tu mano, pero para que la distingas y no le digas al empleado de la tienda “busco una camisa para hombre y creo que es de tu complexión”, aquí te dejamos los cinco cortes con los que te puedes encontrar.

Regular Fit: esta es la camisa que conocemos como la de “corte recto” o el clásico “Straight Fit”, va con todos los tipos de cuerpo y es de las opciones más cómodas porque cubre los brazos sin la necesidad de ceñir de más el cuerpo. La sisa de la camisa es amplia, así que la tela tiene una caída totalmente recta.



Tailored Fit: como su nombre lo dice, imita el corte que tienen las camisas hechas por sastre y le da un plus a la silueta masculina, pues al imitar las especificaciones que se le pueden dar a un sastre, es un poco estrecha. Este corte conserva la comodidad que tiene el Regular Fit en los brazos y es ideal para cuerpos semi definidos que buscan marcar la silueta de los hombros.



Custom Fit: es el corte perfecto para las personas delgadas y altas, pues al ser algo ajustado puede resaltar aspectos del cuerpo que los dos primeros cortes no logran resaltar. Mientras que el Tailored Fit resalta parte de la espalda y los hombros, aquí podremos ver un cuerpo más definido, pues la sisa y el ancho de la manga se reducen un poco.

Slim Fit: aquí tenemos a uno de los cortes más aclamados por el armario masculino y en lo que muchos hombres resumen su estilo a la hora de buscar una camisa, pero, desgraciadamente, es un corte que no le va a todo el mundo (por muy lindo que se vea en la vitrina de la tienda). Aquí tenemos una camisa donde el tronco se acorta y el pecho se hace más estrecho, por eso es ideal para personas con un abdomen un poco más plano, pues de lo contrario se acentuará el estómago.

Super Slim Fit: es de las mejores camisas que hay porque mucha gente encuentra en ella el aliado perfecto para los brazos no tonificados por el gimnasio, pero visualmente dan ese aspecto de hombre fornido, pero para las personas más robustas son un arma de doble filo, pues marca la parte del abdomen y la cintura.



Foto: Pexels



El canesú es IMPORTANTE

Antes de que te digamos por qué debes fijarte en el canesú, te diremos que de esta pequeña línea depende tu regalo, pues el canesú es una pieza situada en la zona de los hombros a la que se le cose el cuerpo de la camisa. Si este no se adapta a los hombros de la persona, difícilmente el cuerpo lo hará.

Muchas veces puede venir en la parte de adentro de la camisa, pero en otras, por cuestiones de diseño y estética, se deja en la parte de afuera. Esa línea que une toda la camisa es vital para la comodidad de los brazos y si te queda muy chica o muy grande es un problema, así que trata de buscar algo a medida para que la camisa le quede perfecta.



Que la camisa no sea un arma mortal

Muchas veces pensamos que las camisas no tienen ninguna complejidad o que es una prenda bien insignificante, pero puede ser un arma mortal para muchos hombres y saber fijarse en detalles como el cuello o cómo entalla en los brazos, porque si ignoras esto, la camisa pasará de ser un buen regalo a lo peor que se pudo poner en su vida.

Debes ver que la persona a la que vayas a regalar la camisa se la pruebe y se abotone toda la camisa, aquí veremos si el cuello no lo ahorca, además, trata de que meta dos dedos de su mano en el cuello, de esta manera verás si el cuello es perfecto; sino pasa esto, es hora de cambiar de talla.

Lo mismo pasa con los brazos, es fundamental que tengan libre movimiento y la tela no quede pegada a la piel, porque de esta manera corremos el riesgo de romper la camisa al puro estilo de Hulk… y es lo que menos esperamos.



Foto: Pexels



No te traigas la peor camisa de la tienda

No porque tengas a la vuelta de la esquina el Día del Padre, regalarás algo que no sea de calidad. Así que trata de invertir en una camisa que pueda ser un aliado perfecto de sus actividades.

Recuerda que para este punto ya sabes qué hace diariamente y puedes buscar en la sección de ropa masculina una camisa que pase tus estándares de calidad. Como tip, busca una tela que no sea transparente y elige una camisa que no tenga hilos de fuera, también fíjate en los botones, pues algunos pueden venir salidos y no queremos contratiempos.



Por si las dudas… ¡Pide un ticket de regalo!

Hoy en día andamos corriendo por todos lados y puede que con las prisas te lleves la peor camisa del lugar o que realmente no te hayas dado cuenta de algunos detalles extra que tenía el regalo que te acabas de llevar, pero, por lo que más quieras… No olvides pedir un ticket de regalo al finalizar tu compra.

Estos pueden servir para que la persona que reciba la camisa pueda cambiarla en caso de que no le haya quedado o, bien, tú misma puedas cambiar la prenda en caso de que tenga algún defecto.

