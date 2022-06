Cada año, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente el día 5 de junio, para reflexionar sobre los problemas ambientales que nos afectan y para inspirar cambios positivos en todos los escenarios posibles, porque todos podemos contribuir desde nuestro espacio para ser cada vez más amigables con el planeta.

Según cifras publicadas por la ONU en 2019, la producción de ropa se duplicó entre los años 2000 y 2014, así que es necesario desacelerar el consumo. ¿Sabías que se requieren 7,500 litros de agua para producir unos jeans? Sí, un solo par. El organismo afirma que la industria de la moda es responsable del 20% del desperdicio total de agua a nivel global. Otro dato que arroja es que cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un camión de basura.



Foto: Pexels

En nuestro día a día, podemos implementar algunos cambios de hábitos y tomar mejores decisiones de consumo. Por eso, en De Última quisimos recordar algunos tips para seguir vistiendo con estilo sin afectar al planeta.



Desde la compra

Evita comprar por comprar: “No tengo qué ponerme”. ¿Cuántas veces has dicho esta frase? Quizá este gesto que parece sutil nos hace ir de compras sin necesidad. No te diremos que no pises una tienda nunca más, pero sí que tomes conciencia de tus hábitos de consumo en moda. Algunos asesores de imagen aseguran que para tener variedad en el clóset y evitar así las “compras de emergencia” se puede:

-Definir tu estilo: así sabrás qué prendas te quedan bien y no comprarás por comprar.

-Hacer limpieza del clóset: cada cierto tiempo organiza tu armario para dejar lo que realmente usas y veas lo que verdaderamente te hace falta.

-Crea un fondo de armario: esto se trata de tener prendas básicas para que puedas combinar muchas veces, como pantalón negro, camisa blanca, vestido negro.

Elige bien las compras en tiendas “fast fashion”: Si eres de quienes acuden a las tiendas de “fast fashion” con frecuencia, piensa si realmente necesitas llenarte de tendencias cada temporada; quizá puedas elegir solo una por temporada. En estos lugares puedes acudir por básicos. Elige las líneas identificadas como amigables con el ambiente.



Foto: Pexels

Descubre marcas con iniciativas sostenibles: Vestir con estilo cada vez se está convirtiendo en vestir conscientemente. Para eso es importante comenzar a informarnos sobre aquello que compramos. Consideramos que no hay una marca 100% sostenible, pero sí podemos apoyar aquellas que tienen alguna iniciativa vinculada con aspectos como el uso de materiales ecológicos y reutilizados, el comercio justo (pago y trato justo a sus trabajadores y proveedores) o programas que incentiven y apoyen el reciclaje.

Visita mercados de segunda mano: Si aún te resistes a este tipo de espacios, acude a esa amiga divertida que ya es toda una experta y pídele que te acompañe a conseguir “joyas” en un mercado de segunda mano. La reutilización es clave para alargar la vida de la ropa. Es una oportunidad para ser creativas al incorporar piezas vintage en algunos outfits. También puedes hallar prendas atemporales.

Desde el clóset

Rescata prendas olvidadas: Todas tenemos algunas prendas que compramos para alguna ocasión y jamás la volvimos a usar. Al hacer la limpieza del clóset puedes identificar algunas piezas olvidadas y tratar de hacer nuevas combinaciones creativas con ellas. Por ejemplo, piensa en ese vestido lencero que ya no usas o una falda midi plisada, ahora están en tendencia nuevamente y puedes volverlos a usar. Ambas piezas del ejemplo se pueden combinar con otras más formales o informales para adaptar a diferentes ocasiones. Suma una chamarra de mezclilla al vestido o la flada y tendrás un look girly para un paseo de fin de semana.

Repara y reutiliza: A lo mejor tienes ropa que te gusta y te queda bien, pero tiene alguna rotura o le falta un botón. No olvides estas piezas y llévalas al experto para que las repare y puedas usarlas mucho más. También está el caso de las piezas que no te gustan mucho, pero se podrían transformar en otra a la que le puedes dar otro uso. Quizá un vestido se puede convertir en una blusa o unos jeans en los minishorts para el verano.



Foto: Pexels

Regala, revende y dona: Cuando tienes muchísimo tiempo sin usar algo, suele ser indicativo de que no te gusta y no lo necesitas. Entonces dale la oportunidad a otra persona de disfrutarlo y así le darás una segunda vida a la pieza. Puedes regalarla o donarla, pero también puedes revenderla y ganar algo de dinero extra.



Desde el cuidado

Lava menos la ropa: No te preocupes que no te diremos que dejes de ser aseada. Pero, puedes usar algunas prendas varias veces, sin necesidad de lavarlas tras un solo uso. Uno de los problemas que enfrentamos actualmente es el de los microplásticos (partículas pequeñísimas de plástico) que terminan en los océanos, gran parte proviene de las aguas residuales de las lavadoras, porque algunas telas los desprenden. Reúne cargas completas, no actives tu máquina solo para lavar tres o cuatro prendas. Usa agua fría, porque el mayor gasto de energía de la lavadora se hace al calentar el agua, además, el agua caliente acorta la vida de tu ropa.

Evita usar la secadora y la plancha: De esta manera ahorrarás energía eléctrica, por supuesto, pero también alargarás la vida de algunos tejidos. Agita o sacude bien la ropa para que no queden arrugas y tiende al aire libre. Al recoger la ropa, acomódala de inmediato para que no se arrugue y luzcas impecable. Comprendemos que hay unas prendas que sí van a necesitar que las planches para alisar unas arruguitas, pero trata de minimizar esta práctica lo más que puedas. Aquí te damos algunas ideas.



Foto: Pexels

