Descubre las tendencias destacadas del New York Fashion Week

Estamos en una semana donde la creación de tendencias y nuevos talentos emergen como efervescencia. Se observan llegar desde las abarrotadas y glamorosas calles de Nueva York, hasta las organizadas pasarelas. Pero si nos tenemos que enfocar en las tendencias de moda que utilizaremos el resto del año (y quizás durante el primer trimestre del 2020), sin duda seleccionaremos las siguientes: La gama verde limón, el retorno del peplum, el traje sastre blanco y pizcas de red.



Limón para toda ocasión

La primavera siempre es un destello de colores. Esta temporada veremos algunas gamas que sin duda nos recordarán los cítricos, sobre todo al color limón. Diseñadores como Jonathan Simkhai, Tibi, and Rosetta Getty son algunos de los que han optado por peculiar tonalidad en siluetas refrescantes. ¿Alguien puede devolvernos el verano?



Foto: Vogue Runway



Foto: Vogue Runway



Foto: Vogue Runway

Coqueto Peplum

El peplum ha regresado con fuerza y lo mejor, reinventado. Lo pudimos apreciar con la diseñadora Khaite en una silueta alargada acompañada de plisados infinitos, así como con Ulla Johnson en una silueta mucho más ligera, muy al estilo boho, donde los cuadros vichy y las asimetrías se acompañaban para crear un discreto peplum. Por su parte Christopher John Rogers se inspiró por completo en el glamour exagerado de los ochenta.



Foto: Vogue Runway



Foto: Vogue Runway



Foto:Voque Runway

Traje Blanco

El traje blanco siempre será un símbolo chic de mucha fuerza y sofisticación. Así que si estás pensando en adquirir uno, es mejor que sea especial. Los diseñadores están optando por tomar lo clásico y dar un giro inesperado, Mara Hoffman lo hizo al igual que Tory Burch, quien optó por un contraste en las solapas en color negro. Adeam por otro lado trajo toda la inspiración marítima en un blanco puro.



Foto: Vogue Runway



Foto: Vogue Runway



Foto:Voque Runway

Pizcas de red

Si tuviéramos que seleccionar el color imprescindible para cualquier look de noche, escogeríamos sin pensarlo dos veces al color negro. Que no debemos de traducirlo como en obvia y aburrida opción, para nada, siempre habrá un plus agregado que hará del clásico un fresco suceso. Y es aquí cuando entra la red, situada en lugares precisos como lo hizo Gabriela Hearst, simulando una manga asimétrica en hombros caídos, o Christian Cowan en la abertura de un escote infinito. Phillip Lim fue por lo vistoso y lo incluyó como una pieza más del estilismo.



Foto: Vogue Runway



Foto: Vogue Runway



Foto:Vogue Runway

