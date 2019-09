Descubre el secreto para tener la piel como Victoria Beckham

Tenemos que admitir Victoria Beckham representa un icono de estilo y belleza que seguimos con frecuencia, no sólo la adoramos por su carrera en moda y música, o por su línea de maquillaje y su cutis perfecto, o por tener como esposo al ex.futbolista David Beckham, por mil y un cosas más, hemos deseado en algún momento de nuestra vida ser como ella.

Si bien no podemos tener lo mismo que ella -por que cada una de nosotras tiene un destino a seguir y construir- nos conformamos con tratar de tener su piel.



Frecuentemente escuchamos que somos lo que comemos, y Victoria lo sabe más que nadie, tu dieta se refleja en el aspecto de tu rostro y piel. Recientemente la ex Posh Spice reveló en entrevista con el medio de noticias The Telegraph , que además de tomar mucha aguas y usar cosméticas naturales, se come de 3 a 4 aguacates.

“Para que mi piel esté radiante y en buen estado, suelo consumir entre tres y cuatro aguacates al día, ya que juegan un papel importante en las grasas saludables e hidratación de la misma”, mencionó Victoria.

En la también entrevista la diseñadora platicó sobre el reciente lanzamiento de su línea de belleza homónima, que es ecológica e inclusiva; detalló además, que come esa cantidad de aguacate debido a que se preocupa por incluir dentro de su alimentación, productos con fuerte índice de antioxidantes y vitamina E.



Para nuestra suerte, no hay mejor lugar en el mundo que México para encontrar aguacate, sin embargo te recomendamos comerlo con moderación pues posee una gran cantidad de contenido calórico y graso, además de siempre preguntar a tu nutriólogo más cercano los beneficios que trae a tu organismo, recuerda que cada cuerpo es distinto.

Pero si lo que deseas es seguir la dieta de Victoria, trata de comer sólo un aguacate al día y reducir otras grasas saludables de tu alimentación

¿Qué te parece?