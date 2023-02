De tenis a botas, zapatos de mezclilla para todos los estilos

Los jeans están siempre presentes en nuestros clósets y se han ganado el “permiso” de ser parte de looks no informales. Su textura de mezclilla en su tradicional azul es omnipresente en los armarios. Según la temporada, salen otras prendas a relucir como la denim jacket o la minifalda de mezclilla. Ahora, la falda en su versión cargo, con bolsillos exteriores, se está ganando el gusto de muchas.

En cuanto a complementos, para el 2023 se pronosticó el uso de bolsas de mezclilla en varias listas de tendencias. El año pasado se vivió el regreso de las botas altas de mezclilla, con embajadoras como Rosalía y Dua Lipa —quien lució unas emblemáticas dosmileras de Dior—, que aún siguen de moda. Ahora, abrimos algunas “ventanas” de tiendas online de bajo costo y nos encontramos con una gran variedad de zapatos con el efecto denim protagonista, más allá de las botas.

La mezclilla también está presente en calzados de grandes firmas, apenas vimos un par de zapatillas de punta aguda y destalonadas en el desfile de Jacquemus celebrado en diciembre, y ahora mismo las botas de Givenchy que están causando furor se visten del azul de tus jeans favoritos, así como algunos sneakers de Dior que se encuentran en su tienda en línea.



Foto: Instagram @givenchy / Jacquemus

Si te gusta esta textura, te presentamos algunos modelos de calzado para llevar esta y la siguiente temporada:



Zapatos de mezclilla para todos los estilos

Converse de mezclilla

Los amantes de los Converse pueden conseguir uno de sus tenis más clásicos impregnado con el encanto del azul más intenso de la mezclilla. Si quieres llevar el efecto denim con máxima comodidad, este tipo de zapatos es para ti. Precio: 2,099 pesos.



Foto: Especial



Tenis clásicos

Otra propuesta que puede ser más afín con estilos románticos, son estos tenis de mezclilla de Vans, que pueden acompañar los vestidos más bonitos en primavera y verano. El diseño destaca además por su suela gruesa y el delicado bordado en contraste. Su precio es de 1,599 pesos.



Foto: Especial



Zapatillas destalonadas

Los zapatos destalonados son perfectos para lucir en outfits ultrafemeninos en primavera, tanto con faldas y vestidos, como con pantalones, incluso jeans. Con puntera puntiaguda y tacón medio, lucen increíbles. Pueden llevar un detalle con brillo como estos de Mango, para mayor realce de la elegancia. Precio: 1,899 pesos.



Foto: Especial



Zuecos

Los zuecos también prometen estar entre los favoritos de la siguiente temporada, muchos con sus clásicas tachas que los bordean. La mezclilla ha alcanzado esta silueta de calzado cómodo, para lucir en looks casuales y desenfadados. Este modelo con plataforma se puede conseguir en Stradivarius, su precio es de 1,199 pesos.



Foto: Especial



Zapatos altos

Quienes se ven tentadas a despojar de toda su formalidad a los clásicos salones, pueden elegir unos zapatos denim de tacón como estos, con una altura de 9,5 centímetros y en azul deslavado. Son de Bershka y cuestan 749 pesos.



Foto: Especial



Botín con tacón

Para aqeullas que no quieren llevar las botas altas, se presenta la opción del delicado botín con tacón y punta que, con su forma, podrían aportar un toque de elegancia al look. Se pueden llevar con faldas, vestidos o pantalones, en un total look denim o con mezclas de prendas en tonos neutros. Precio: 1,599 pesos.



Foto: Especial



Botas cowboy

El estilo cowboy no podía quedar fuera de esta guía de compras. Las botas altas se pueden seguir llevando al mejor estilo de Rosalía y Dua Lipa, en una versión low cost que igualmente va a elevar algunos looks, siempre con un acento irreverente. Este modelo con acabado en forma de pantalón estará disponible próximamente en Bershka, según se lee en su web. Precio: 1,999 pesos.



Foto: Especial

