Una de las artistas mexicanas más reconocidas en los últimos años es Danna Paola, en esta ocasión sorprendió a todos sus fans al compartir su nuevo look que hace renacer nuevamente los flecos a media frente.

La cantante mexicana está con toda la energía este año, pues con su gira XT4s1s Tour, se ha convertido en un éxito, pese al inicio tan catastrófico que tuvo el año pasado con la pandemia ahora está de regreso en las principales ciudades de México y parte de Estados Unidos. Vuelve con mucha más fuerza en los escenarios y con un nuevo look que va enamorar a cualquiera.

Danna Paola muestra su nuevo look

Danna Paola presume en su Instagram su nuevo look que va enamorar a cualquiera. Pero eso no fue todo, pues la cantante de 27 años estrena nueva canción y nueva colaboración en compañía de Denise Rosenthal.

Si estás pensando en tener un cambio de look para este verano, entre las opciones que puedes elegir es teñirte o cortarte el pelo, pero si buscas algo más arriesgado pero cool, podrías optar por hacer un fleco.

A pesar de que existen muchos estilos de fleco tienes que saber que una vez que decides tomar ese paso ya no hay vuelta atrás. Es por eso que rápidamente se ha convertido en un mar de amor y comentarios positivos la nueva imagen de Danna Paola.

Esque para su nuevo video “SUGAR MAMI IS OUT” ha tomado la decisión de traer un flequillo que le llegue justo por la mitad de la frente. Uno de los cortes más arriesgados que puedes probar, pues este tipo de flecos no solo brindan otras facciones a tu rostro, sino que también solo son pocos los tipos de rostros que les queda bien.

Como lo demuestra Danna Paola, este corte permite acentuar la mirada de la persona que lo usa, pues en rostros redondos ayuda a equilibrar las proporciones y tiende a afinar un poco las facciones del rostro.

Este tipo de fleco a la mitad de la frente no es algo nuevo, pues recordamos el look que usó por un tiempo la actriz estadunidense Rooney Mara. Que al igual que la cantante mexicana está usando un estilo único, pues en ambas podemos apreciar este mismo largo.

Este estilo de fleco es uno de los más versátiles que pueden existir dentro del mundo de la imagen, te preguntarás ¿por qué? No importa si decides tratar el pelo largo, corto o extra corto puede combinar perfecto con lo que sea y lo mejor de todo es que es fácil de peinar.

Usar este tipo de de looks puede acentuar rasgos de tu rostro y claro esta que no dejara que pasases desapercibida en ningún lugar, pues son en especial los flequillos que brindan un aire nuevo y diferente en comparación con los cortes convencionales.

Los flecos son una vía a un cambio de look a 360° pues tu rostro cambiará por completo. Danna Paola, por su lado, muestra este flequillo con una coleta de cabello. Logrando atraer la mirada a sus ojos. Pero sobre todo lo que más hace lucir este nuevo cambio es la actitud y seguridad con la que se muestra la cantante del pop.

Recuerda que un cambio siempre va de la mano de la confianza y seguridad que uno mismo tiene. Por lo que si estas pensando en renovar tu estilo este verano, recuerda que looks atrevidos como este son una opción que puede quedarte bien pero antes de hacerte algo consulta a tu especialista de confianza.

