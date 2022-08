Danna Paola lució maxi botas de látex en su nuevo videoclip

La cantante Danna Paola es una de las estrellas musicales más reconocidas a nivel internacional. Luego de algunos meses de inactividad, dio un adelanto de lo que será su nuevo hit musical y paralizó internet con un sensual look de maxi botas de látex.

No es novedad que la cantante luzca atuendos estrafalarios que en definitiva la hacen lucir como toda una experta en moda. Recientemente deslumbró con un vestido amarillo neón de transparencias y plumas con el que se presentó a los Premios Juventud 2022.

Como bien nos tiene acostumbrados, también eclipsó el escenario de los Premios MTV Miaw con un vestuario de novia rebelde para su presentación con el grupo Moderatto. Y no solo eso, sino que puso en lo más top el uso del corset con encaje.



Foto: Instagram @dannapaola

Las maxi botas dominatrix de Danna Paola para su nuevo videoclip musical

Sin dar muchos detalles, Danna Paola publicó un reel en la plataforma Instagram donde se le puede observar con un vestido de tiras que deja poco a la imaginación. Pero más allá de ello, en De Última te contamos por qué sus maxi botas de látex arrasaron con todas las tendencias del momento.



Ya lo habíamos visto en pasarelas de la firma Balenciaga o con celebridades como Kim Kardashian y Rosalía: el látex es el nuevo fetiche de la moda. Basta con lucir una prenda ajustada de imitación cuero para convertirse en el centro de atención a donde sea que vayas.

Ahora Danna Paola nos confirma que el estilo dominatrix es ideal para cualquiera. Con un baile sensual, la actriz lució su vestido de tiras que cubre la parte del busto y el área del bikini. Se trata de un diseño de Angela Reyna, quien combina lo arriesgado con lo fashion en cada una de sus confecciones.

La intérprete de "Mala Fama" completó el atuendo para su nuevo videoclip con unas gafas de sol y un peinado en efecto “mojado”. Muy representativo de supermodelos. El wet look se distingue por darle una apariencia húmeda al pelo, como recién salida de la ducha.



Foto: Instagram @dannapaola

No obstante, lo que acaparó nuestra atención fueron las maxi botas de látex que Danna Paola vistió. Y es que no son las tradicionales plataformas, como las que presentan marcas como Naked Wolf o Versace, sino que se trata de un modelo de punta triangular y tacón de aguja.

Si creías que las maxi botas ya habían quedado en el pasado, es momento de desempolvarlas y agregarles un toque fetichista a tus looks de día. Aunque si es too much para ti, recuerda que puedes vestir látex o cuero de manera sutil en una falda, pantalón o chamarra.

¿Cómo combinar unas maxi botas de látex como las de Danna Paola?

En la nueva ola del fetichismo de la moda, el látex se convierte en un material apto para llevar en prácticamente todo lo que se te ocurra. Desde lencería hasta accesorios como un arnés. Lo importante es que te sientas segura.

Sin embargo, vale la pena mencionar que este material es comúnmente utilizado en temporadas de otoño e invierno, después de todo, lo último que quieres es sentirte incómoda en los días calurosos. En este caso, puedes optar por vestir un top, guantes o corset con efecto cuero.

Aunque si lo tuyo son los outfits arriesgados, un par de zapatos de látex se convertirán en tu mejor alternativa. Y no hablamos solo por la tendencia, sino porque le darán una apariencia dominante a quien sea que las utilice.

Consigue el look de maxi botas de látex de Danna Paola

En algunos sitios de venta online, como Amazon, encontrarás estilos semejantes a las maxi botas de Danna Paola. Por ejemplo, este modelo con tacón de aguja se vende por 2 mil 264 pesos y está disponible en blanco, rojo y negro:



Foto: Amazon

Otra opción más económica se vende en el sitio de moda Shein. Con un diseño en imitación piel y con textura de cocodrilo, las maxi botas tienen un precio de 985 pesos y no dudamos que les sacarás mucho jugo en tus outfits:



Foto: SheIn

Es momento de perderle el miedo al látex y sacar tus mejores looks para derrochar sensualidad al estilo de Danna Paola.

