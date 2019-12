No es sorpresa ver a Danna Paola siempre tan guapa. Sus increíbles outfits nos inspiran para los mejores eventos y para lucir genial a donde quiera que vayamos. No importa qué se ponga, Danna siempre luce lista para la fiesta y para cualquier ocasión.

Leer también: Tendencias horribles que fueron virales en 2019

Ahora que la cantante de Oye Pablo es juez en la nueva temporada de La Academia, la hemos visto con unos outfits espectaculares y no cabe duda que cualquiera que quiera verse bien, deberá echar un vistazo a su Instagram para inspirarse y lograr un look impecable. Tal fue el caso de este domingo, pues su look sorprendió a todos.

Tendencias: Emily Ratajkowski enciende Instagram con foto en brasier

Se trató de un vestido blanco con escote en V en el área del pecho y también con escote de pierna, el cual sin duda dejó a todos con la boca abierta. Lo mejor de todo es que este vestido le favoreció enormemente, pues dejó ver su increíble silueta y su escultural figura.

Leer también: Ellos fueron los hombres más deseados del 2019

La cantante combinó este look con un peinado hacia atrás con efecto húmedo y unos labios en tono vino. Además, un toque divertido del atuendo fue el moño al cuello el cual le dio este aire impecable a su vestido. Maquillaje sutil y un poco cargado fue la perfecta combinación para que Danna Paola luciera espectacular.