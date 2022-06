Cynthia Rodríguez es una de las presentadoras más queridas de los televidentes que ha logrado conquistar a las fashionistas de corazón con su estilo, ya que no pierde ninguna oportunidad para darnos cátedra de estilismo sobre cómo armar looks de impacto incorporando los trends más prometedores de la temporada.

Y para el verano Cynthia ya ha propuesto las maxifaldas como la prenda estrella que no puede faltar en tu armario, pues estas parecen ser una alternativa para llevar en los días calurosos, además de ser una pieza que ha logrado reinventarse y no pasar de moda, lo que la hace el complemento perfecto para sellar con broche de oro un look veraniego.

Este trend va a arrasar en la temporada y la cantante lo confirmó con su último post, aunque con anterioridad ya nos había dejado con la boca abierta con sus atuendos mientras disfrutaba de las calles de Italia y Roma.



Foto: Instagram @cynoficial

Cynthia Rodríguez impone tendencia al lucir una maxifalda

La guía infalible para llevar una maxifalda y no morir en el intento la tiende Cynthia Rodríguez y lo confirmó con su reciente post de Instagram, donde la presentadora compartió con sus casi 4 millones de seguidores que esta prenda es un esencial que vamos a usar esta temporada para complementar un look fresco, clásico y atemporal.

Cynthia Rodríguez usó las pirámides de Giza como el fondo perfecto para posar con un atuendo que nos enamoró de inmediato, pues para lucir espectacular en un lugar caluroso, la conductora no dudó en armar un outfit con un conjunto de estampado de selva, conformado por un top corto sin tirantes y una maxifalda de tiro alto.



Foto: Instagram @cynoficial

Un set perfecto para armar un look relajado, pero glamuroso y muy femenino, además de ser ideal para resaltar tus curvas, tal cual muestra la cantante al llevar una falda larga de cintura alta ideal para lucir una silueta de ensueño.



Foto: Instagram @cynoficial

Para complementar su outfit veraniego, llevó unas sandalias planas, el calzado favorito para la temporada, así como accesorios que son fundamentales para elevar cualquier look, como unos lentes de sol oscuros, joyas doradas y bandolera con cadena.



Foto: Instagram @cynoficial

