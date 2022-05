Cuánto cuestan los lujosos lentes Cartier de Christian Nodal

Christian Nodal, además de ser uno de los artistas más destacados del momento en el género regional, también nos da de qué hablar por sus outfits y accesorios. Como ejemplo de ello sus lujosos lentes de la marca Cartier que denotan la personalidad del cantante que, sin duda, es un amante de las marcas de lujo.

No es un secreto que Nodal es un fanático de los lentes pues no existe un evento en donde no se muestre con este accesorio. Ya sea una entrega de premios, un concierto o en sus redes sociales, al cantante le gusta presumir su gusto por las gafas de sol, así lo hizo en una de sus últimas interacciones con sus 8.3 millones de seguidores en Instagram en donde lució unos lujosos lentes de la marca Cartier.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la marca de sus anteojos sino los elementos que los hacen únicos. A continuación te explicamos por qué.

Los lujosos lentes Cartier que Christian Nodal

Recientemente el representante del regional mexicano compartió unas historias en su Instagram donde expresó su agradecimiento a sus fans por haberlo acompañado en uno de sus conciertos.

En sus stories se le pudo observar portando una playera blanca debajo de una multicolor, además de una gorra negra. Pero lo que más deslumbró fueron sus lentes de sol, marcados por la compañía de lujo Cartier.

Haciendo una búsqueda en la tienda online de la marca, encontramos dos modelos que concuerdan con el elegido por el artista, ya que él no especificó de cuáles se trataba.

El primero son unas gafas de sol motivo c, con acabado dorado liso, de cristales marrón y forma rectangular, bisagras tipo flex y protección solar. El precio de estos lentes es de 65 mil 660 pesos.

La página de Cartier, también muestra unas gafas de sol premiére de color gris con acabado dorado liso, rectangulares. Este accesorio tiene un precio de 23 mil 840 pesos.

Podrías pensar que es mucho dinero para unos lentes, pero Nodal no solo se puede dar el gusto de comprar el modelo que desee sino de modificarlo para hacerlo único y aún más lujoso.

Foto: Instagram @nodal

Christian Nodal personaliza sus lujosos lentes Cartier

Al cantante no le bastó con comprar los lentes de una firma exclusiva, sino que los mandó a personalizar a su gusto con la empresa mexicana Braggao, una marca que se dedica a vender joyería, además de darle un toque único a accesorios a través de algún detalle brillante.

Así fue que Nodal no dudó en acudir a ellos para modificar sus gafas para que reflejarán su personalidal y estilo, tal como la compañía dio a conocer a través de su perfil de TikTok.



Braggao personalizó los lentes Cartier añadiéndoles unas pequeñas cruces de diamantes colocadas, 3 en el puente de las gafas y 2 más a los costados.

No podemos saber cuánto pagó el cantante por su diseño pues los precios para personalizar los accesorios varían según las especificaciones del cliente. En la página de internet de Braggao explican que debes hacer una cita para explicar tu proyecto y sus detalles como el tipo de piedras a utilizar y los kilates para que el personal pueda hacerte un presupuesto.

Nodal, amante de Cartier y de la personalización ostentosa

Además de los lujosos lentes Cartier que recientemente mandó a personalizar, el cantante ha demostrado ser amante de la marca francesa, pues anteriormente compró un reloj exclusivo de la firma. Sin embargo, Nodal también buscó darle un toque de su personalidad y acudió con Braggao.

La empresa de joyería mostró en su TikTook que el reloj quedó cubierto con incrustaciones de diamantes por lo que el color, que originalmente era gris, terminó siendo verde escarlata con unos toques de negro.



Sin duda alguna Christian Nodal siempre busca verse diferente, innovar y resaltar no solo con su estilo musical sino con los lujosos gustos que tiene por las marcas de prestigio como Cartier.

