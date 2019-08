Convierte tu look de verano en uno de lluvia

Al menos aquí en la ciudad, nos ha pasado que el día amanece de lo más bello, con mucho sol y una rica brisa de calidez en el aire pero, en cuanto la tarde comienza a acercarse, la lluvia hace su entrada triunfal.

Si tú como nosotras, ya no sabes qué ponerte para que la lluvia no arruine tu increíble look veraniego, sigue leyendo, que aquí en De Ultima te preparamos la mejor guía de supervivencia para la temporada de lluvias.

La solución

1.- Vístete en capas.

Puede parecerte un tanto incómodo pero de verdad te aseguramos que sólo así tu outfit siempre podrá pasar de una estación a otra sin ningún problema. Ojo, vestir en capas no quiere decir que tengas que sufrir un calorón inmenso. Tan solo combina un vestido lencero con una playera abajo o un top de mangas largas debajo de una t-shirt estampada.



2.- Utiliza siempre zapato cerrado

Sabemos que mueres por utilizar esas increíbles sandalias que compraste en oferta. Si tienes la oportunidad de llevar un calzado cerrado extra como un par de sneakers o botas, no lo dudes y llévalo contigo. Te aseguramos que tus pies no lo van a agradecer.





3.- Paraguas

Nunca pero nunca salgas de tu casa sin uno de ellos. En esta época es el accesorio más necesario.





4. Siempre lleva un suéter o un rompevientos

Además de darle un toque sport a tu look, piensa que una de estas prendas son eficaces para convertir cualquier look de verano en uno para las lluvias. Un rompevientos con vestido te dará una combinación muy noventera, en cambio un suéter con jeans y una t-shirt te dará un aspecto como sacado de alguna pasarela de Miu Miu o de Prada.



5.- ¡La mejor actitud!

Sonríele a la lluvia y te apostamos que no habrá accesorio más eficaz que eso.



¿Qué te parece?