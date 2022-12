Conoce los mejores tips de estilo de la influencer Pam Allier

Cerrar el año nunca es una tarea sencilla. Con el 2022 teniendo los días contados, comenzamos todo tipo de rituales para poder aprovechar dos cosas: el espacio que tendremos para las prendas que serán nuestras mejores amigas y la energía de cambio que el año entrante tiene para todos nosotros.

Bajo este tipo de intenciones, nos hemos hecho a la idea de darle una salida digna a todo eso que alguna vez fue parte fundamental de nuestros armarios o que, simplemente, representó en su momento una pieza muy cool con la que ya no nos conectamos.

Durante el "closet sale" de Pamela Allier —@pamallier en Instagram— en Vopero (Ig: @voperomx), tienda que promueve la moda circular al ser un espacio para comprar y vender prendas de segunda mano, tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con la influencer de lifestyle que, además de enseñarnos que a lo único que le debemos dar una una segunda oportunidad es a la ropa, se sentó con De Última y nos compartió en exclusiva todo lo que debemos saber para tener un clóset ganador en 2023, parte de su trayectoria como creadora de contenido y todos los detalles que debemos tener en cuenta para tener compras exitosas.





¿Quién es "Pamellier"?

Apasionada bloguera de moda y lifestyle, Pam Allier se ha posicionado como un referente de la mujer contemporánea, convirtiéndose en la influencer más importante de su categoría en México. Sus redes están llenas de elegancia y estilo, que se han perfilado como el lugar perfecto para descubrir las últimas tendencias: desde los looks de las pasarelas de alta costura, hasta los hotspots de las ciudades que visita.

Su sentido de la moda y vibes cosmopolitas nos han enseñado que cada aspecto de nuestra vida siempre puede ser algo grande, lleno de estilo. Además, Pam es apasionada

del ejercicio, animándonos siempre a mostrar la mejor versión de nosotros mismos sin importar el ámbito donde nos desarrollemos.

Mostrando piezas de su armario que son parte de las últimas tendencias en la moda, y con la ayuda de Vopero, Pam demostró que las prendas que algún día fueron grandes aliadas de su estilo podrán contar una historia nueva llena de miles de emociones a través de su closet sale. En ese momento, nos sentamos con ella para que nos contara, de fashionista a fashionista, todos sus secretos y mejores tips para brillar con luz propia.



¿Qué tan involucrada te sientes hoy en día en la industria de la moda?

Mucho, siempre he tenido ese amor por la moda, pues yo estudié la Licenciatura en Diseño Textil. Al terminar la escuela, hacía vestidos a la medida y siento que esa relación sentimental por la moda sigue vigente. Me encanta hacer looks que la gente ame y, sobre todo, con los que me sienta yo misma.

Probar cosas diferentes, cambiar tu imagen y mezclar para ser la mejor versión de ti mismo es algo que yo hago muy seguido y una acción que hasta el día de hoy me gusta mucho.



Foto: Especial

Con tantas tiendas al alcance, muchas veces nos llevamos prendas y complementos que no son del todo una inversión. Pam, dinos… ¿qué importa más: tener ropa y zapatos en cantidad o que sean de calidad?

Es una pregunta que yo te puedo responder así. Si es algo que es una tendencia o micro tendencia y que es “está de moda", apuesto por tiendas de fast fashion para poder conseguir algo que me agrade. En caso de que sea algo para el fondo de tu armario o prendas que realmente son básicas de toda la vida, sí voy a gastar e invertir en algo de calidad.

Si hay piezas que viven en mi armario y son en las que más gasto son zapatos, y prendas superiores como chamarras y abrigos, son el match perfecto para todo, además son complementos que le dan dosis de estilo a cualquier look.

Pam, con tu experiencia como creadora de contenido y con tus pasos en la moda, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que no puede faltar en los armarios más fashionistas?

Algo que siempre debe existir es una t-shirt blanca, porque, sin importar la hora que sea o la temporada, es una prenda que te salvará siempre. Unos jeans y una chamarra de piel, porque es un complemento con dosis de personalidad a la que nadie se resiste.

¡Unos zapatos negros son básicos! Con tener un buen par de calidad armarás looks que siempre robarán miradas y, como última pieza, una chamarra de mezclilla siempre será tu mejor amiga cuando tengas una salidita casual.



Foto: Especial

Leer también: El tipo de jeans que más resalta la figura

Basados en tu respuesta, ¿cuáles son esos bolsos en los que debemos invertir?

Mi bolso favorito, definitivamente, es el 2.55 de Chanel, pero el negro, el que es de piel negra y granulada. Nunca pasará de moda, yo llevo años con esa bolsa y créeme que no pasa de moda, es un gran aliado del estilo y sirve para todo. Si alguien quiere invertir en una buena bolsa, esa es la mejor que hay.



Foto: Chanel

Pam, la pandemia nos mantuvo guardados en casa por un buen rato y algo que pasó es que empezamos a ver en las prendas que ya no usamos una forma de negocio que ayuda a otros a contar historias muy cool con ropa que alguna vez fue nuestra mejor amiga. Desde tus redes sociales, ¿cómo impulsarías a los demás a comprar ropa de segunda mano?

Consumir segunda mano es increíble y algo que hago cuando salgo de viaje es meterme a tiendas vintage porque encuentras cosas increíbles que, como tú me lo estás diciendo, “ayudará a alguien a contar una nueva historia”.

Lejos de comprar en tiendas de segunda mano o tiendas vintage, darle la oportunidad a la ropa es algo bueno, porque al final le das una nueva vida a las cosas que ya están fabricadas, y algo que seguro a mí ya no me gusta o que no me queda, le puede quedar a alguien.

Siento que es muy importante ver tu armario y hacer cosas tú mismo. Durante la pandemia yo le daba una vuelta a mi ropa y algunos jeans los transformé en shorts, por decirte un ejemplo. No es nada complicado y es bueno para todos.



Foto: Especial

Tocaste un tema muy cool y fue “la importancia de ver nuestros armarios”. Tú acabas de hacer una venta en Vopero, ¿cómo llegas a esta decisión de vender tus prendas?

Trato de hacer mi closet sale una vez al año, y lo hago en diciembre porque en este mes voy sacando todo lo que se junta y selecciono las piezas que a alguien más le servirán y que seguro conectarán con sus vivencias personales.

La ropa es poderosa y hay piezas que tenemos en el armario con el poder de regresarnos a un momento en especial. Me gusta la idea de que la gente vaya a Vopero, vea mi closet sale y se lleve algo que seguro usará algún día. Las piezas estaban a un precio bastante accesible, y esto nos permite a todos renovarnos y tener algo nuevo, que ya existe y que no contamina.

Con todo lo que hemos estado platicando, Pam, ¿cómo defines tu estilo y cómo podrías ayudar a alguien a proyectarse de mejor manera con la ropa?

Aunque casi el 70% de mi armario es negro, intento ser divertida y colorida, ya que me gusta combinar cada prenda que tengo y crear nuevos looks con los que, además de sentirme linda, me siento la mejor versión de mí misma.

Si yo pudiera ayudar a alguien, empezaría diciéndole que en su armario debe tener piezas con las que se sienta cómodo. Si yo traigo un vestido y no me siento cómoda, la paso fatal, aunque todos te digan lo contrario. Siempre hay que buscar comodidad, porque, partiendo de ahí, transmites un buen mensaje y compartes con los demás que lo que llevas puesto te hace sentir bien.



Foto: Especial

¡Los beauty basics de Pam para tener un look que robe miradas!

Además de hablar con Pam de moda, nos contó en exclusiva esos beauty basics que debemos tener en el radar para complementar cualquier look.

Pam, ¿qué no debe faltar en una bolsa?

Un lipstick rojo es ideal y debemos alejarnos de la idea de que únicamente es un color para pieles claras y que se usa de noche. Siempre existirá un tono que vaya con tu piel y te haga lucir como la mujer más hermosa que existe, pues el labial es poder.

Un perfume chiquito para que te retoques y siempre tengas ese toque especial. No importa si eres fan de la vainilla, de las flores o las fragancias más amaderadas, el punto aquí es dejar huella con tu perfume.

Por último, un blush (rubor) es el toque final de cualquier makeup y el mejor aliado de la belleza cuando se trata de una makeup emergency.

Leer también: Belinda es la reina de la tendencia Barbiecore en vestido cut out

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters