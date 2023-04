El agua micelar cada vez es más usada para desmaquillar y limpiar la piel porque es muy fácil de aplicar y, por lo general, no se enjuaga. Está formulada a base de micelas, las cuales “funcionan como un imán, atrayendo partículas de impurezas, residuos de oleosidad y contaminación”, explicó a De Última la cosmiatra Julie García, de la marca de belleza Natura.

“Nuestra agua micelar purificante Natura Chronos. Está recomendada para aquellas personas que desean un desmaquillante efectivo, con la ligereza del agua que no daña la piel. El agua micelar es apta para todo tipo de piel. Gracias a su fórmula suave con pH neutro no irrita los ojos. No posee aroma para que la eficacia de la limpieza sea más notable”, así describe el agua micelar de la marca que representa y puede darnos una idea de cómo es este tipo de productos, aunque cada cual va a variar un poco según la firma de belleza detrás de su elaboración.

El agua micelar es, entonces, una solución que ayuda a desmaquillar y limpiar la piel, sin requerir enjuague. Sin embargo, García aclara que no sustituye el lavado de la cara con agua y jabón facial. Recomienda alternar el uso de agua micelar con otro producto de limpieza en la semana, como tu jabón o gel facial, indicado para tu tipo de piel.

Asimismo advierte que aunque es perfecta para remover el maquillaje, no es el mejor producto para quitar la máscara de pestañas waterproof (a prueba de agua). ¿Se puede usar en los labios? Ella respondió que la de Natura sí, para eliminar restos de labial y evitar la resequedad de los labios.

A continuación el paso a paso orientado por la cosmiatra para usar nuestra agua micelar.

Vas a aplicar usando un pad de algodón

La experta dice que el agua micelar se usa en el primer paso de la rutina de skincare, en la mañana y en la noche. Este producto cosmético “está indicado para la remoción del maquillaje común, de forma suave y gentil”. Con las manos limpias, empapa un pad de algodón con la solución para hacer la limpieza del rostro y el cuello.

Empieza a retirar el maquillaje de ojos y labios

La recomendación de García es comenzar pasando el pad con agua micelar por el contorno de ojos y continuar en los labios, porque son las zonas del rostro donde más carga de maquillaje solemos aplicar. Puedes usar un nuevo algodoncito cada vez que lo necesites.

Haz movimientos suaves, circulares y ascendentes

Seguidamente, vas a retirar el maquillaje en el resto de la cara y el cuello. Pasa un pad con agua micelar suavemente sobre la piel, haciendo movimientos circulares del centro hacia afuera y de forma ascendente. No arrastres bruscamente la suciedad, haz ligeros toquecitos para no maltratar la piel. No enjuagues.

Tonifica e hidrata tu piel después de limpiarla con agua micelar

La cosmiatra sugiere esperar que el agua micelar se absorba, apenas unos 30-40 segundos. Posteriormente, puedes aplicar un tónico facial para tu tipo de piel y, luego, una crema hidratante. En las mañanas, no puedes olvidar el protector solar. Si usas un sérum, este se debe aplicar antes de la hidratante y después de la limpieza.

Importante

Julie García aclara que el agua micelar no es sustituto del jabón facial. Aconseja alternar su uso con un producto de limpieza como el jabón.

no es sustituto del jabón facial. Aconseja alternar su uso con un producto de limpieza como el jabón. Aunque una característica del agua micelar es que no se enjuaga, esta indicación podría variar según recomendación de cada marca y tu especialista en dermatología .

es que no se enjuaga, esta indicación podría variar según recomendación de cada marca y tu especialista en . Si la máscara de pestañas es waterproof, usa un desmaquillante bifásico en vez de agua micelar.

Tip extra

En el lanzamiento de la máscara para pestañas waterproof Ultra Volume de Avon, el maquillista Gustavo Gómez nos dio un secreto para remover el maquillaje de ojos con suavidad. Aconseja empapar el algodón con agua micelar, si el rímel es lavable, o con desmaquillante bifásico, si es waterproof. Posteriormente, colocarlo sobre los ojos cerrados y dejar reposar unos 10 segundos para que la solución disuelva el maquillaje. Después, remover muy suavemente. Limpiarás mejor y evitarás la pérdida de pestañas con este tip.

