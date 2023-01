Cómo limpiar zapatos de charol para mantener su brillo

Los zapatos de charol en cualquier silueta son un calzado clásico, elegante e indispensable para una ocasión especial o salida nocturna en donde se destaque un look por la reluciente forma en que combinan con todo. Actualmente, se utilizan de manera casual en cualquier tipo de outfit y se vuelve un detalle que eleva el estilo.

Llevar calzado de charol es un clásico de todos los tiempos, sin embargo, la tendencia resurgió con mucha fuerza y se seguirá llevando en las siguientes temporadas, así que es un excelente momento para invertir en un par e implementar estos consejos de limpieza y cuidado para que te duren por mucho tiempo.



Foto: Zara



Cómo limpiar tus zapatos de charol

Si tus zapatos ya llevan tiempo contigo, esta es la manera ideal de limpiarlos y que luzcan como nuevos. Por el tipo de material, la superficie del calzado usualmente se llena de polvo, el cual se debe retirar antes de comenzar a limpiar, puedes ayudarte de un paño o algodón levemente humedecido.

Un consejo es que evites quitarles el polvo con un cepillo de cerdas duras, ya que puede ocasionar rayaduras, dañar la superficie y quitarles el brillo por completo.



Foto: Regina Romero

La limpieza se realiza mezclando agua y un poco de jabón neutro o líquido. Humedece un paño limpio con el agua con jabón y frota suavemente. Deja que se sequen en un lugar fresco con sombra. Para limpiar el interior, utiliza un cepillo de dientes o con cerdas suaves con la misma preparación.

Después de unos minutos, una vez que estén secos, vuelve a frotar con un algodón o pedazo de tela impregnado de unas gotas de limpiador de vidrios y superficies, esto hará que el charol recupere su brillo y tu calzado quede reluciente.



Recupera el brillo con vaselina

Si crees que tus zapatos han perdido su brillo por completo, la vaselina es una buena herramienta para revitalizar a simple vista el calzado de charol.

Solo tienes que asegurarte de retirar el polvo perfectamente, especialmente en los bordes, detalles, cierres o herrajes que tengan tus zapatos y, con ayuda de paño limpio o algodón, aplica la vaselina, frota toda la superficie y, al final, retira el exceso de vaselina con otro paño diferente.



Foto: Instagram @sarahirodriguez_mx



Tips para cuidar tus zapatos de charol

Para almacenarlos, recuerda que debes conservarlos dentro de su caja para que no queden expuestos al polvo, si ya no tienes la caja, lo más recomendable es que los metas en una bolsa de plástico. Esto evitará que les tengas que quitar el polvo cada vez que los uses.

Si tus zapatos tienen algunas grietas, se desvanecen de manera fácil aplicando un poco de aceite de bebé en tus dedos. Deberás frotar en la parte interna del calzado a la altura de la grieta para darle flexibilidad al material y disimular el desgaste.

