Cómo limpiar y guardar nuestras bolsas para evitar que se dañen

Un bolso, definitivamente, se convierte en una extensión de nuestros looks que, además, nos ayuda a transportar los objetos imprescindibles en el día a día para desarrollar cualquier actividad: desde los más pequeños que sirven para llevar lo indispensable como dinero y llaves hasta los más grandes para transportar todo un arsenal de maquillaje o gadgets tecnológicos para trabajar.

Sin duda, más de una mujer en alguna ocasión ha usado una bolsa casi vacía solo porque combina a la perfección con un outfit de alto impacto y la hace el complemento ideal para un evento importante en el que su look lo es todo.

Por este motivo, la limpieza es sumamente importante en un accesorio que siempre está en tus manos o en contacto con tu cuerpo, también para cuidar su estética a la hora de guardarlos y se vea siempre reluciente.



Cómo limpiar y guardar las bolsas

Aunque tu colección de bolsos sea grande o pequeña, siempre tendrás divididos los que usas constantemente o tus favoritos del momento y aquellos que no usas tanto por ser para ocasiones especiales o de temporadas pasadas.

Para los bolsos de uso continuo es necesario mantener organizado lo que llevas dentro, los cosméticos bien cerrados, desechar los restos de bocadillos, tickets y basura, para que no se acumulen en tu bolso y, eventualmente, lo ensucien por dentro. Trata de sacar todo al menos una vez por semana.

Si ya detectaste algunas manchas en el exterior de la bolsa o en el forro, se pueden retirar con ayuda de un paño húmedo. Si persiste, añade una gota de jabón líquido para trastes y frota con suavidad sobre la mancha.

Para las manchas más fuertes, utiliza un cepillo pequeño o de dientes y calcula la intensidad del cepillado para no dañar tu bolso. Si tu bolsa es de cuero o ante, es necesario tener un limpiador especial para cuidarlas.



Algunos expertos aseguran que las manchas viejas en las bolsas pueden retirarse con una goma blanca para lápiz.

Recuerda hidratar los bolsos de piel con un producto especial para evitar que se agrieten y se rompan con mayor facilidad. Esto se puede hacer cada 8 meses.



Bolsas que no usas con tanta frecuencia

Para las bolsas que usas esporádicamente, es necesario mantener su forma, así que evita guardarlas dobladas o arrumadas con otras, también puedes rellenarlas con papel de seda sin color que pueda mancharla. Debes mantener las bolsas en un lugar donde fluya el aire y no les dé el sol, para que no guarden humedad y no se decoloren.

El bicarbonato de sodio es un buen recurso para eliminar los malos olores, si detectas que una de tus bolsas huele mal, coloca una pequeña caja abierta por 24 horas con bicarbonato para que absorba el olor.



