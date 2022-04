Cómo combinar tus pantalones culotte esta temporada

Sabemos que entre todos los cortes de pantalones que existen, los culotte son un trend que ha logrado inundar los clósets más exigentes al ser una prenda muy favorecedora que poco a poco se ha convertido en un imprescindible del street style más chic del 2022.

Los pantalones culotte se han posicionado como los favoritos de muchas fashionistas de corazón al ser una prenda que ofrece comodidad, gracias a su corte ancho y largo midi que hace de esta pieza el aliado perfecto a la hora de armar un look de impacto.

Esta prenda es un imprescindible del clóset que te salvará de más de una emergencia de moda, por lo que deberás tener mínimo uno en tu clóset. Y para que luzcas espectacular llevando unos culotte, a continuación te decimos cómo combinarlos esta temporada.



Foto: Pinterest

Look relajado con t-shirt y tenis

Si lo que buscas es un look cómodo, relajado, pero estiloso, unos culotte van a protagonizar este atuendo y lo único que necesitas es combinarlos con atemporales que sin duda vas a tener en tu guardarropa.

Una t-shirt y unos tenis son una apuesta ganadora, que al combinarlos con unos pantalones culotte te darán un outfit que va a imponer tendencia de inmediato.



Foto: Pinterest



Apuesta por una chamarra denim

Dale un toque original agregando una chamarra denim, un trend que es ideal para llevar esta temporada, dependiendo del evento agrega unos tenis o unas sandalias para complementar tu look.



Foto: Pinterest



Combina colores

No es un secreto que para triunfar en la primavera se necesita hacer uso de todos los colores del arcoíris, así que no tengas miedo de combinar colores llamativos que pueden ser la apuesta perfecta a la hora de armar un look de impacto.



Foto: Pinterest



Lleva sandalias

Las sandalias son un calzado clave que debes agregar a tus atuendos de temporada para lucir un outfit que va a cautivar a todos a tu paso, pues los pantalones culotte tiene un corte midi que permitirá que luzcas tus sandalias, además que llevar unos zapatos descubiertos te harán lucir más alta.



Foto: Pinterest



Look monocromático

Una opción muy amigable que nos ofrece la opción de lucir como una experta de moda sin que te esfuerces demasiado, pues llevar un look del mismo color o dentro de la misma gama de colores es una tendencia que sigue vigente y será así por el resto del año.



Foto: Zara

