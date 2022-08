Clara Chía, novia de Piqué, enciende Instagram con vestido ajustado

Poco sabemos sobre Clara Chía Martí, la nueva novia del futbolista Gerard Piqué. La joven estudiante mantiene una vida privada para resguardar su identidad, pero en esta ocasión se dejó ver con un vestido ajustado que se convertirá en tu prenda favorita para esos días soleados.

Con tan solo 23 años, Clara Chía ha logrado conquistar el corazón de varias personas que admiran su gusto por la moda y la belleza. Razón por la cual sus admiradores buscan no perderle el paso a través de su cuenta personal de Instagram.

La novia de Piqué es originaria de Barcelona y actualmente estudia la carrera de Relaciones Públicas. La pareja fue captada en varios eventos, recientemente asistieron juntos al concierto de Dani Martín en el festival Summer Cerdanya. Y desde entonces su romance se ha convertido en el foco de atención del mundo de la farándula.



Foto: Instagram

El vestido playero con acabado de tejido de la novia de Piqué

A pesar de mantenerse fuera de los reflectores, Clara Chía compartió una fotografía donde se le observa de espaldas mientras disfruta de un clima soleado junto a la piscina. Y aunque el paisaje era digno de una postal, fue su vestido playero el que dejó con la boca abierta a sus admiradores.

El vestido de la novia de Piqué es una de las prendas claves que toda fashionista debería tener contemplado dentro de sus atuendos para vacacionar. La joven lució un diseño con espalda abierta y ajustado, un estilo versátil que mantendrá el toque sexy de tu figura.

Para darle soporte, la prenda tenía un par de tiras en los hombros que permiten que se combine con cualquier ropa interior. Por ejemplo, para una vibra romántica puedes llevarlo con un bralette, pero si prefieres llevar la espalda al descubierto puedes optar por pezoneras y booby tape.

Los accesorios también son indispensables en tus looks, sobre todo, cuando se trata de la playa. Así que Clara Chía combinó su vestido ajustado con una bolsa shoulder en color rosa. Y sin menos ni más paralizó a las redes sociales con su outfit ad hoc para el verano.



Foto: Instagram

Combina tus vestidos playeros al estilo de Clara Chía

Con un tejido que emula el acabado “crochet”, este tipo de prendas las puedes llevar por sí solas o utilizarlas con tu traje de baño por debajo. Y es que la moda cover up es un básico para la playa, y no solo la encuentras en vestidos, sino en pareos, faldas y tops.

La ventaja de un vestido cover up es que no solo ayudará a elevar tu atuendo, sino que puedes elegir lucirlo en un total look, en prendas clave para combinarlo con otros estilos o solo en accesorios, como un sombrero.

La fiebre por las prendas con acabados de tejido está lejos de llegar a su fin y es que se ha convertido en una de las tendencias más codiciadas de la temporada. Para lograr lucirla solo tienes que prestar atención a la mezcla de colores y patrones, o simplemente llevarla en un tono sólido como Clara Chía.

Sin aún no has experimentado con la tendencia de los vestidos cover up, a continuación te dejamos algunas ideas de los diferentes patrones y texturas que puedes encontrar para que te inspires este verano:



Foto: Shein



Foto: Shein



Foto: Shein

